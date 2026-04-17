Ματούλα Ζαμάνη: Επιστρέφει δισκογραφικά με τη «Ρετσινιά» της

«Ανταριασμένο μου βουνό, κορμάκι πληγωμένο, τι στέκεις τώρα αμίλητο, θολό και βουρκωμένο, μικρό παιδί σαν ήμουνα, στο δάσος το πυκνό, μου ’κόβαν τα κλαδάκια μου ’λέγαν πως φταίω εγώ και τώρα που μ’ αγάπησα και τώρα π’ αγαπάω και τώρα που αγαπήθηκα στη ρετσινιά κολλάω και τώρα που αγαπήθηκα κι άλλο θα μ’ αγαπάω».

Η Ματούλα Ζαμάνη παρουσιάζει τη «Ρετσινιά», το νέο της τραγούδι στο οποίο υπογράφει τους στίχους και τη μουσική. Πρόκειται για μια δυναμική μπαλάντα με έντονο συναίσθημα που είναι λες και έχει γραφτεί για όλους τους ανθρώπους που η ζωή τους τσάκισε, εκείνοι όμως αντιστάθηκαν και βγήκαν νικητές, αφού κατάφεραν -πρώτα απ’ όλα- να αγαπήσουν τον εαυτό τους!

Ταξίδι μέσα μας

«Ένα τραγούδι πυξίδα για όσους κατάφεραν να ανθίσουν, σαν τα λουλουδάκια που ξεπροβάλλουν νικώντας το τσιμέντο, στις πόλεις στα χωριά, στα νησιά. Ένα τραγούδι που κόβει τα σχοινιά που μας σφίγγουν και λύνει τους κάβους και ξεκινάνε τα εις εαυτόν ταξίδια», λέει η Ζαμάνη και το χαρίζει σε όλους μας, πονεμένους και μη, αφού οι στίχοι της καταφέρνουν να αγγίξουν κάθε άνθρωπο.

Το υπέροχο βίντεο κλιπ (σε σκηνοθεσία της ίδιας) που συνοδεύει τη «Ρετσινιά» είναι γεμάτο με εικόνες της ελληνικής φύσης και ανθρώπους διαφόρων ηλικιών που περνούν μπροστά από την κάμερα χαμογελούν και μας μεταφέρουν ένα θετικό μήνυμα αγάπης σε μια τόσο μαύρη εποχή…