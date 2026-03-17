Ματούλα Ζαμάνη: Ετοιμάζει κάτι που… πεθαίνεις να μάθεις

Εναλλακτική, τζαζ, ιδιόρρυθμη, ξεχωριστή… Η Ματούλα Ζαμάνη δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει! Με το μοναδικό της ύφος και στιλ, ξέρει να κλέβει την παράσταση και να προκαλεί… αναμονή κοινού!

Το ίδιο κάνει και τώρα. Πήγε σε ένα καταπράσινο λιβάδι με τη μαύρη πολυθρόνα της και σπορ εναλλακτικό ντύσιμο και με αινιγματικό τρόπο δήλωσε σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram: «Ξέρω ότι ξέρεις. Σουτ, σουτ! Μην γίνεσαι παιδί. Ξέρω ότι ξέρεις. Όντως. Ναι, θα γίνει».

Το προσεχές διάστημα θα μας αποκαλύψει περισσότερα για το νέο της project, ετοιμαστείτε όμως για κάτι καλό και -όπως πάντα- πολύ ιδιαίτερο!