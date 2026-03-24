«Μαύρο Πάσχα» θα κάνουν στις ΗΠΑ

Σε σκηνικό πρωτοφανούς ταλαιπωρίας οδεύει το φετινό καθολικό Πάσχα (6/4) για χιλιάδες Αμερικανούς ταξιδιώτες, καθώς τα αεροδρόμια της χώρας υπολειτουργούν λόγω σοβαρής έλλειψης προσωπικού ασφαλείας. Αιτία, το συνεχιζόμενο μερικό shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο έχει αφήσει κρίσιμες υπηρεσίες χωρίς επαρκές ανθρώπινο δυναμικό. Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκονται οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA), οι οποίοι, αν και θεωρούνται απαραίτητοι, καλούνται να εργάζονται χωρίς να πληρώνονται. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει πολλούς είτε σε αποχή είτε σε αναρρωτικές άδειες, με αποτέλεσμα τα σημεία ελέγχου ασφαλείας να λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό. Οι συνέπειες είναι άμεσες και ορατές: πολύωρες ουρές, καθυστερήσεις που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο και επιβάτες που χάνουν τις πτήσεις τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, ταξιδιώτες αναγκάζονται να περιμένουν τέσσερις και πέντε ώρες για να περάσουν από τον έλεγχο ασφαλείας, χωρίς καμία διαβεβαίωση ότι θα προλάβουν να επιβιβαστούν.

Εκατομμύρια Αμερικανοί σκέφτονται να ακυρώσουν τις πασχαλινές διακοπές

Το πρόβλημα επιδεινώνεται λόγω της αυξημένης κίνησης της πασχαλινής περιόδου, με το σύστημα να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση, ωστόσο η έλλειψη προσωπικού ασφαλείας παραμένει ο βασικός παράγοντας του χάους. Παράλληλα, εντείνονται οι αντιδράσεις των πολιτών, που καταγγέλλουν την απουσία συντονισμού και την αδυναμία της πολιτείας να διασφαλίσει τη στοιχειώδη λειτουργία των υποδομών. Το shutdown, πέρα από πολιτικό ζήτημα, αποδεικνύεται πλέον και σοβαρό πλήγμα για την καθημερινότητα των πολιτών. Καθώς η κρίση συνεχίζεται χωρίς σαφή ορίζοντα επίλυσης, το φετινό Πάσχα των καθολικών (6/4) καταγράφεται ήδη ως ένα από τα πιο προβληματικά των τελευταίων ετών, με την εικόνα των γεμάτων αεροδρομίων και των εξαντλημένων ταξιδιωτών να αποτυπώνει με τον πιο έντονο τρόπο τις επιπτώσεις της κυβερνητικής παράλυσης.