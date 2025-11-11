Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Autotec Expo 2025

Με περισσότερους από 16.000 επισκέπτες και ενεργή συμμετοχή από όλη την αγορά, ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή επιτυχία η Autotec Expo 2025, η διεθνής επαγγελματική έκθεση για τον κλάδο της επισκευής, συντήρησης και φροντίδας οχημάτων. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από 31 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της εγχώριας και διεθνούς αγοράς και δημιουργώντας νέες εμπορικές συνεργασίες. Στην έκθεση συμμετείχαν κορυφαίες εταιρείες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, με περισσότερα από 800 brands να παρουσιάζουν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, καινοτόμα προϊόντα και νέες τάσεις της αγοράς μέσα από σύγχρονα και υψηλών προδιαγραφών εκθεσιακά περίπτερα.

Στα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης τα οποία πραγματοποιήθηκαν με την παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας και θεσμικών φορέων, υπογραμμίστηκε: «ο καθοριστικός ρόλος της Autotec Expo στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη του επισκευαστικού τομέα οχημάτων, ενός κλάδου στενά συνδεδεμένου με την οδική ασφάλεια, την τεχνολογική εξέλιξη και την απασχόληση χιλιάδων επαγγελματιών σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν και τα Ενημερωτικά Τεχνικά Σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ.

Οι θεματικές τους επικεντρώθηκαν σε νέες τεχνολογίες οχημάτων, εργαλεία διάγνωσης, πρότυπα ασφάλειας και σύγχρονες πρακτικές λειτουργίας συνεργείων, προσφέροντας ουσιαστική τεχνική κατάρτιση και επαγγελματική αναβάθμιση στους συμμετέχοντες.Με την ολοκλήρωση της φετινής διοργάνωσης, η Autotec Expo 2025 επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον ρόλο της ως κομβικό σημείο διασύνδεσης της αγοράς, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και ανάδειξης της καινοτομίας στον χώρο του aftermarket.

Η Be Best, διοργανώτρια εταιρεία, εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες της προς εκθέτες, επισκέπτες και θεσμικούς φορείς για τη δυναμική τους παρουσία και υποστήριξή τους, που αναδεικνύουν την Autotec Expo σε θεσμό αναφοράς για τον κλάδο της επισκευής και συντήρησης οχημάτων.