Medicanes: Οι μεσογειακοί τυφώνες που γεννά η θάλασσα και φέρνουν καταστροφές

Η Μεσόγειος Θάλασσα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί τυφώνες και η κλιματική αλλαγή φαίνεται πως τους κάνει ολοένα και πιο ισχυρούς.



Τον Μάρτιο του 2026, ένας τροπικού τύπου κυκλώνας με το όνομα «Jolina» προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στη Βόρεια Αφρική. Αντίστοιχα, το 2020 και το 2023, οι καταιγίδες «Ιανός» και «Daniel» προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στην Ελλάδα, με τον δεύτερο να οδηγεί σε ανθρωπιστική τραγωδία στην πόλη Ντέρνα της Λιβύης, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται.

Αυτά τα συστήματα είναι κυκλώνες τροπικού τύπου που εμφανίζονται όμως σε μη τροπική περιοχή. Είναι γνωστά ως «medicanes», ένας όρος που προκύπτει από τις λέξεις Mediterranean (Μεσόγειος) και hurricanes (τυφώνες).

Όπως κάθε μεγάλη καταιγίδα, οι medicanes δεν γνωρίζουν σύνορα. Οι επιπτώσεις τους εξαπλώνονται σε πολλές χώρες καθώς διασχίζουν τις ακτές της Μεσογείου, μιας από τις πιο πυκνοκατοικημένες και ευάλωτες περιοχές παγκοσμίως (ο πληθυσμός των μεσογειακών χωρών το 2020 έφτανε περίπου τα 540 εκατομμύρια, με περίπου το ένα τρίτο να ζει σε παράκτιες περιοχές).

Η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνει την ενέργεια που μπορούν να αξιοποιήσουν αυτοί οι κυκλώνες. Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι απαιτείται επείγουσα έρευνα πάνω στο φαινόμενο, το οποίο συνδυάζει ατμοσφαιρικές και ωκεάνιες διεργασίες, προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και η ετοιμότητα των πληθυσμών απέναντι σε ακραία φαινόμενα.

Medicanes: Σπάνιοι αλλά καταστροφικοί τυφώνες στη Μεσόγειο

Ένα από τα πρώτα επιστημονικά άρθρα για το φαινόμενο, το 1983, ξεκινούσε με τη φράση: «Μερικές φορές, η Μητέρα Φύση κάνει ό,τι μπορεί για να μας παραπλανήσει», συνοδευόμενη από δορυφορική εικόνα ενός κυκλώνα με σπειροειδή δομή νεφών και καθαρό «μάτι» στο κέντρο, χαρακτηριστικό των τροπικών τυφώνων. Η παρατήρηση αυτή υπογράμμιζε το πόσο απροσδόκητη είναι η εμφάνιση τέτοιων συστημάτων στη Μεσόγειο.

Από τότε, η επιστημονική γνώση έχει προχωρήσει σημαντικά μέσα από διεθνείς συνεργασίες, αναφέρει το Conversation.

Το 2025, ερευνητικές ομάδες κατέληξαν σε έναν επίσημο ορισμό του φαινομένου. Οι medicanes, αν και μοιράζονται βασικά φυσικά χαρακτηριστικά με τους τροπικούς κυκλώνες, δεν είναι ταυτόσημοι με αυτούς.

Το πιο επικίνδυνο στοιχείο τους είναι οι έντονες και εκτεταμένες βροχοπτώσεις, που συχνά επηρεάζουν περιοχές μεγάλης γεωγραφικής έκτασης. Εξίσου κρίσιμη είναι η παρουσία πολύ ισχυρών ανέμων κοντά στο κέντρο τους, γεγονός που καθιστά την πορεία και το σημείο «προσγείωσής» τους καθοριστικά για τις ζημιές που προκαλούν.

Τα φαινόμενα αυτά εμφανίζονται κατά μέσο όρο λιγότερες από τρεις φορές τον χρόνο, γεγονός που σημαίνει ότι τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα παραμένουν περιορισμένα.

Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή τον κίνδυνο

Το ερώτημα για το τι σημαίνει η κλιματική αλλαγή για τους medicanes δεν έχει καθησυχαστική απάντηση.

Νεότερα επιστημονικά ευρήματα δείχνουν ότι η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας είναι καθοριστικός παράγοντας για την ενίσχυση των καταιγίδων. Η πιο ζεστή θάλασσα αυξάνει την εξάτμιση και την ενέργεια που τροφοδοτεί τα ατμοσφαιρικά συστήματα.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus, η Μεσόγειος θερμάνθηκε κατά περίπου 0,4°C ανά δεκαετία την περίοδο 1990–2020, μια τάση που επιταχύνεται.

Αν και η αύξηση αυτή φαίνεται μικρή, οι συνέπειές της είναι σημαντικές: ακόμη και άνοδος 1–2°C μπορεί να οδηγήσει σε πολύ ισχυρότερους ανέμους και πιο έντονες βροχοπτώσεις. Σε τοπικό επίπεδο, έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες θάλασσας έως και 2°C πάνω από τον μέσο όρο κατά τη διάρκεια τέτοιων φαινομένων.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η κλιματική αλλαγή ενίσχυσε την ένταση συγκεκριμένων medicanes, όπως ο «Apollo» (2022), αυξάνοντας την υγρασία και τις έντονες βροχοπτώσεις στη Σικελία. Αντίστοιχα, μεταγενέστερες αναλύσεις για τον «Daniel» έδειξαν ενίσχυση των ακραίων φαινομένων σε ανατολική Μεσόγειο και Λιβύη.

Πιο γενικά, η επιστήμη δείχνει ότι το πιο σαφές αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής αφορά τις βροχοπτώσεις, οι οποίες αυξάνονται περισσότερο από ό,τι η ένταση των ανέμων.

Ανάγκη για καλύτερη παρακολούθηση

Η συνεργασία επιστημόνων και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και καλύτερης προετοιμασίας.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα MEDICANES της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA), με έρευνες που εφαρμόζονται ήδη σε πραγματικά περιστατικά, όπως ο πρόσφατος κυκλώνας «Jolina».

Ωστόσο, η αποτελεσματική προσαρμογή απαιτεί πιο ακριβή κλιματικά μοντέλα και καλύτερη κατανόηση των ακραίων φαινομένων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω εντατικής επιστημονικής έρευνας και σύνδεσης των αποτελεσμάτων της με την πολιτική προστασία, τις υποδομές και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, ώστε να μειωθεί η ευαλωτότητα των κοινωνιών και οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.