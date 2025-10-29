Μέγκαν Φοξ: Η μάχη που δίνει 7 μήνες μετά τον τοκετό «Το μυαλό μου είναι σε μόνιμη σύγχυση»

Επτά μήνες αφότου έγινε μητέρα, η Μέγκαν Φοξ έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στο Academy Museum of Motion Pictures στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο της προβολής της ταινίας της Jennifer’s Body και μίλησε ανοιχτά για την ψυχολογία της μετά τον τοκετό και την απόκτηση της κόρης της Saga.

«Πρώτα απ’ όλα, θέλω να πω ότι μόλις γέννησα και νιώθω ότι το μυαλό μου είναι σε μία μόνιμη σύγχυση. Δεν έχω κοιμηθεί για επτά μήνες. Οπότε αν επαναλάβω κάτι, ζητώ συγγνώμη. Απλά διακόψτε με και πείτε μου ότι έχω ξεφύγει από το θέμα» είπε απευθυνόμενη στα υπόλοιπα μέλη του πάνελ.

Όσον αφορά στην σχέση της με τον Machine Gun Kelly, πηγή δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό People: «Συχνά είναι μαζί, περνά σχεδόν κάθε βράδυ στο σπίτι της με το μωρό και συμπεριφέρονται σαν ζευγάρι, αλλά δεν έχουν βάλει επίσημη ετικέτα στη σχέση τους. Παρόλο που έχουν ακόμα ξεχωριστά σπίτια, περνούν πολύ χρόνο μαζί ως οικογένεια. Το μωρό είναι προτεραιότητα, και αυτό τους έχει φέρει πιο κοντά με πολλούς τρόπους».

Να θυμίσουμε ότι η Μέγκαν Φοξ έχει ακόμη τρία παιδιά -τον Νόα, τον Μπόντι και τον Τζέρνι -από τον πρώην σύζυγό της, Brian Austin Green.