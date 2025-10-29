Λυδία Φωτοπούλου: «Μπορεί να ξεμπέρδεψα νωρίς με τον έρωτα, αλλά η αγάπη έχει μεγαλύτερη σημασία»

Η Λυδία Φωτοπούλου ήταν καλεσμένη στο «Buongiorno» και αναφέρθηκε στον έρωτα που ήρθε και έφυγε από τη ζωή της, στη θρησκεία, αλλά και στις εγγονές της που λατρεύει. «Μπορεί να ξεμπέρδεψα νωρίς με τον έρωτα, αλλά δεν είναι πρόβλημα αυτό. Έτσι όπως νιώθω τη ζωή μου τώρα, η αγάπη έχει μεγαλύτερη σημασία.

Έχω πολύ αγαπημένους φίλους, είναι πολύ ωραίο να έχεις συνοδοιπόρους στη ζωή που αγαπάς. Είναι λίγοι και καλοί. Δεν μπορείς να σκορπιστείς σε πάνω από δέκα ανθρώπους στη ζωή σου.

Μεγάλη δοκιμασία

Είμαι ερωτευμένη, αλλά είμαι ερωτευμένη με τις εγγονές μου, η μία είναι έξι χρόνων πάει Α’ Δημοτικού και η μικρή είναι 4 μηνών. Η εγγονή μου η μεγάλη πέρασε ένα πρόβλημα υγείας και το ξεπέρασε και είναι πολύ καλά πια. Ήταν μεγάλη δοκιμασία. Δεν μπορείς να είσαι ψύχραιμος όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, μετά όμως ανασκουμπώνεσαι και πας με τη σιγουριά ότι όλα θα πάνε καλά και ευτυχώς πήγαν.

Όλοι οι γονείς πρέπει να έχουν κουράγιο και δύναμη και να ξέρουν ότι τα παιδάκια μπορεί να αρρωστήσουν και πολύ γρήγορα πια να γίνουν καλά. Η επιστήμη, που εγώ έτσι κι αλλιώς την πιστεύω πολύ, κάνει πολλά πράγματα και μακάρι να την άφηναν να κάνει πολύ περισσότερα. Αισθάνομαι ότι λίγο ίσως την κρατάνε πίσω τα συμφέροντα. Θα μπορούσαν να έχουν βρεθεί πολύ περισσότερα πράγματα… Όλοι κάνουμε αυτές τις σκέψεις. Όλοι λένε ότι σε κάνα δυο χρόνια θα προχωρήσει τόσο πολύ η επιστήμη και θα λυθούν πολλά προβλήματα. Εύχομαι να γίνει αυτό.

Η θρησκεία

Δεν πιστεύω στον κλασικό όρο της θρησκείας. Από πάντα όλοι οι άνθρωποι είχαμε ανάγκη να εξηγήσουμε τα πάντα, γιατί ερχόμαστε, γιατί πεθαίνουμε. Η θρησκεία ασκεί έναν έλεγχο πάνω μας. Δεν είμαι προς τα κει. Σίγουρα πιστεύω σε κάτι πάνω από μας. Τώρα αν αυτό λέγεται Σύμπαν, φυσική, σκοτεινή ενέργεια, συνοχή, δεν ξέρω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι η εξέλιξη που μπορούμε να έχουμε, μπορεί να μας οδηγήσει σε κάτι που να είναι πιο ολοκληρο από αυτό το αποσπασματικό που είναι τώρα.

Μου αρέσει να έχω αμφιβολίες για το τι συμβαίνει. Θυμάμαι μια φορά που είχα βρεθεί σε δύσκολη θέση, προσευχήθηκα σε μια Δύση, είπα αχ Θεέ μου Σύμπαν βοήθησέ με. Και ήρθε η βοήθεια. Μπορεί να ήταν σύμπτωση, αλλά πάντως ήρθε».