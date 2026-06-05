Μέμος Μπεγνής: «Έχω ένα μεγάλο χρέος που με κρατάει ξύπνιο τις νύχτες»

Την επιχειρηματική ιδέα που είχε και τις οικονομικές εκρεμμότητες που προέκυψαν από κακή διαχείρηση αποκάλυψε ο Μέμος Μπεγνής που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή το «Πρωινό».

«Ήταν ένα ταχυφαγείο που άνοιξε σε συγκλονιστικό σημείο και πήγαινε συγκλονιστικά, απλά επειδή εγώ είμαι άσχετος με το επιχειρείν, δεν πρόκειται να το ξανακάνω αυτό γιατί δεν το ξέρω, δεν το έχω. Είμαι χαζός σε αυτό το κομμάτι, έχω πάρει απόφαση ότι δεν το έχω. Επειδή ήμουν διαχειριστής δυστυχώς και δεν ήξερα τότε τι σημαίνει αυτό, ήταν πάρα πολύ ακριβό το μαγαζί και πληρώναμε τους κατασκευαστές μέσω επιταγών, τα έσοδα πήγαιναν εκεί.

Πήγε πίσω το ΕΦΚΑ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μαζευτεί ένα χρέος μεγάλο και όταν εγώ έφυγα, επειδή δεν πληρώθηκε, ήρθε το χρέος σε εμένα. Παλεύω αυτήν την περίοδο να απαλλαγώ, είναι ήδη οκτώ χρόνια που προσπαθώ. Περιμένω και ελπίζω, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο να απαλλαγώ γιατί είναι ένα βάρος που με κρατάει ξύπνιο τις νύχτες και είναι ένα άγχος. Δεν είναι απλό πράγμα, είναι ένα μεγάλο ποσό. Πιστεύω θα τα καταφέρω. Δεν θα το έκανα ξανά, εγώ είμαι καλλιτέχνης» εξομολογήθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.