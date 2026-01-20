Mercedes CLA «Best Performer» στο Euro NCAP

Η ολοκαίνουργια ηλεκτρική Mercedes-Benz CLA πέτυχε την ανώτατη βαθμολογία των πέντε αστέρων στις πρόσφατες δοκιμές του Euro NCAP και χάρη στις εξαιρετικές επιμέρους επιδόσεις της κατέλαβε την πρώτη θέση ανάμεσα σε όλα τα μοντέλα όλων των κατασκευαστών που αξιολογήθηκαν από τον Οργανισμό Ασφάλειας το 2025. Και στους τέσσερις τομείς ασφάλειας που εξετάζονται, η ηλεκτρική CLA σημείωσε κορυφαίες επιδόσεις: στην προστασία ενηλίκων και παιδιών επιβατών, στην προστασία των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, καθώς και στα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας.

«Επανασχεδιάσαμε την CLA από την αρχή. Αυτό περιλαμβάνει και την εξέλιξη των χαρακτηριστικών ασφάλειας που αποτελούν μέρος του DNA της Mercedes. Η επιβεβαίωση από έναν ανεξάρτητο οργανισμό όπως το Euro NCAP ότι η CLA είναι το ασφαλέστερο όχημα που δοκιμάστηκε το 2025 αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, την τεχνογνωσία και τη μακροχρόνια δέσμευσή μας.» δήλωσε ο Jörg Burzer, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-Benz Group AG Chief Technology Officer, Development & Procurement.

Αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρική CLA δεν ηγείται μόνο της κατηγορίας «Small Family Cars», αλλά καταλαμβάνει και την κορυφαία θέση συνολικά σε όλες τις κατηγορίες για το 2025. Ακολουθεί τα βήματα της Mercedes-Benz E-Class, την οποία το Euro NCAP ανέδειξε «Best Performer» το 2024. Το Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) είναι ένας Οργανισμός που απαρτίζεται από ευρωπαϊκά υπουργεία Μεταφορών, αυτοκινητιστικούς συλλόγους και ασφαλιστικούς οργανισμούς και πραγματοποιεί δοκιμές πρόσκρουσης και ολοκληρωμένες αξιολογήσεις ασφάλειας. Η ολοκαίνουργια ηλεκτρική CLA αναπτύχθηκε εξαρχής με γνώμονα τις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας.

«Η φιλοδοξία μας δεν είναι να προστατεύουμε μόνο τους επιβάτες ενός Mercedes-Benz, αλλά όλους τους χρήστες του δρόμου. Για τον σκοπό αυτό αναπτύσσουμε και κατασκευάζουμε προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης, τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα για τη νέα ηλεκτρική CLA, όπως πιστοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP.» είπε Prof. Dr. Paul Dick, Διευθυντής Ασφάλειας και Έρευνας Ατυχημάτων, Mercedes-Benz AG.



Ο στόχος είναι σαφής: η Mercedes-Benz επιδιώκει να προσφέρει το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στην κατηγορία του. Τα νέα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας, που περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό, μπορούν να αποτρέψουν πολλά ατυχήματα. Σε περίπτωση που ένα ατύχημα συμβεί, οι ζώνες παραμόρφωσης, ο άκαμπτος θάλαμος επιβατών και τα συστήματα συγκράτησης έχουν σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε η πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη.

Το 2026, η Mercedes-Benz συμπληρώνει 140 χρόνια από την εφεύρεση του αυτοκινήτου. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, η εταιρεία έχει επανειλημμένα θέσει σημεία αναφοράς για τον κλάδο, μετατρέποντας την πρωτοποριακή έρευνα στον τομέα της ασφάλειας σε δοκιμασμένες τεχνολογίες μαζικής παραγωγής — από παθητικά και ενεργητικά συστήματα ασφάλειας έως προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού —, εισάγοντάς τα συχνά πρώτη στην αγορά και καθιερώνοντας πρότυπα που αργότερα υιοθετήθηκαν ευρέως από ολόκληρη την αυτοκινητοβιομηχανία.