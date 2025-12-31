Νέα συνεργασία για την Mercedes-Benz & smart

Η Star Automotive Ελλάς Μον. ΑΕ, Γενικός Εισαγωγέας Mercedes-Benz & smart στην Ελλάδα, καλωσορίζει τη Northern Star ΑΕ, η οποία βρίσκεται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Διανομής και Τεχνικής Εξυπηρέτησης Mercedes-Benz & smart.

Η νέα αυτή συνεργασία ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία της Εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης υψηλών προδιαγραφών. Μάλιστα, ως προς τις πωλήσεις, η Northern Star ΑΕ αποτελεί αυτή τη στιγμή το μοναδικό Εξουσιοδοτημένο Σημείο Πώλησης Mercedes-Benz & smart στη Θεσσαλονίκη.

Η Northern Star ΑΕ λειτουργεί σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα MAR20x της Mercedes-Benz, τα οποία επαναπροσδιορίζουν συνολικά την εμπειρία πελάτη, συνδυάζοντας τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο σε ένα ενιαίο, απρόσκοπτο ταξίδι εξυπηρέτησης. Οι εγκαταστάσεις της πληρούν όλες τις πρόσφατες προδιαγραφές των Mercedes-Benz και smart ως προς την ενοποιημένη εμφάνιση υψηλής αισθητικής, τεχνολογίας και βιωσιμότητας, δημιουργώντας έναν χώρο που δεν αντιμετωπίζει τον επισκέπτη ως πελάτη, αλλά ως καλεσμένο.

Παράλληλα, μέσω του προηγμένου ψηφιακού οικοσυστήματος MAR20x, οι πελάτες απολαμβάνουν μια σύγχρονη, προσωποποιημένη και διαφανή εμπειρία σε κάθε σημείο επαφής, από την αρχική ενημέρωση και τη διαμόρφωση του οχήματος, έως τη διαδικασία αγοράς και την υποστήριξη μετά την πώληση. Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων διασφαλίζει συνέπεια, ταχύτητα και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σύγχρονου πελάτη.

Η Northern Star ΑΕ (7ο χλμ Θεσσαλονίκης–Μουδανιών, Θέση Τσατάλι), με το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό που τη στελεχώνει και με επίκεντρο τη φιλοσοφία «Customer First», αποτελεί έναν αξιόπιστο προορισμό για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της Mercedes-Benz και της smart, απολαμβάνοντας την κορυφαία τεχνογνωσία, την καινοτομία και το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που χαρακτηρίζει τα δύο εμπορικά σήματα.