Μεσολόγγι: Αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτισσα μαθήτρια και την τραυμάτισε

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 24/03, στη διασταύρωση ΑΒ στο Μεσολόγγι, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε ποδήλατο στο οποίο επέβαινε νεαρή μαθήτρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του messolonghinews.gr, η ποδηλάτισσα κινούνταν αντίθετα από την πορεία του οχήματος και επιχείρησε να στρίψει, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο Ι.Χ.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Από τη σύγκρουση, το ποδήλατο εκσφενδονίστηκε και κατέληξε σε δεύτερο Ι.Χ. που ακολουθούσε, ενώ η νεαρή κοπέλα έπεσε πάνω στο παρμπρίζ του πρώτου οχήματος.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα οχήματα κινούνταν με χαμηλές ταχύτητες, γεγονός που συνέβαλε στο να μην υπάρξει σοβαρός τραυματισμός. Η μαθήτρια φέρει θλαστικό τραύμα στο κεφάλι και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.