Met Gala 2026: Η ασύλληπτη τιμή των εισιτηρίων, το δείπνο της Άννα Γουίντουρ και οι hot εμφανίσεις

Λίγες ώρες απέμειναν πριν πραγματοποιηθεί το Met Gala 2026 με dress code «Fashion is Art» ( η ζωντανή μετάδοση στο κόκκινο χαλί θα ξεκινήσει σήμερα Δευτέρα 4 Απριλίου στις 18:00 ώρα Νέας Υόρκης) και όλη η αφρόκρεμα του διεθνούς jet set παρήλασε από το pre Met Gala party που έγινε στην κατοικία του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ στη Νέα Υόρκη, μιας και δαπάνησαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να συμπροεδρεύσουν με την Άννα Γουίντουρ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι περίπου 450 εκλεκτοί καλεσμένοι θα περπατήσουν στο κόκκινο χαλί του Metropolitan Museum of Art και οικοδεσπότες θα είναι η ισχυρή κυρία της μόδας Άννα Γουίντουρ, ενώ ακολουθούν η Μπιγιόνσε, η Νικόλ Κίντμαν και η Βίνους Γουίλιαμς.

Το κόστος ενός εισιτηρίου φτάνει περίπου τα 75.000 δολάρια, ενώ ένα τραπέζι μπορεί να ξεπεράσει τα 350.000 δολάρια, αν και πολλοί διάσημοι δεν πληρώνουν εισιτήριο μιας και είναι καλεσμένοι στα τραπέζια μεγάλων οίκων μόδας.

Τι φόρεσαν οι celebrities στο πάρτι

Η Άννα Γουίντουρ επέλεξε ένα μεταξωτό φόρεμα σε σαμπανιζέ χρώμα με floral στοιχεία και το συνδύασε με μεταξωτή πράσινη καμπαρντίνα.

Κοστούμι, πέδιλα και χρυσό τσαντάκι επέλεξε η Αν Χάθαγουεϊ.

Εκθαμβωτική η Ιρίνα Σάικ που επέλεξε ένα super hot μαύρο φόρεμα.

Η Κένταλ Τζένερ με μαύρο, εφαρμοστό φόρεμα που είχε sexy ανοίγματα.

«Φθηνή» χαρακτηρίστηκε από πολλούς η εμφάνιση της Σερένα Ουίλιαμς που επέλεξε ένα κόκκινο, εφαρμοστό και άκρως αποκαλυπτικό.

Το παρών έδωσαν επίσης η Κρις Τζένερ και η Ντονατέλα Βερσάτσε.

