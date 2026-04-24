Time 100 Gala: Οι λαμπερές παρουσίες στο κόκκινο χαλί - Πώς το ζεύγος Μπέκαμ έκανε τη διαφορά

Οι Κέιτ Χάντσον, Ίθαν Χοκ, Ντακότα Τζόνσον ήταν μεταξύ των προσωπικοτήτων που τιμήθηκαν στο γκαλά Time100 του περιοδικού Time, στο Κέντρο Λίνκολν στη Νέα Υόρκη.

Το γκαλά διοργανώνεται προς τιμήν των πιο επιδραστικών προσωπικοτήτων στον κόσμο σε διάφορες κατηγορίες - καλλιτέχνες, τιτάνες, καινοτόμοι, είδωλα, ηγέτες και πρωτοπόροι που περιλαμβάνονται στη λίστα TIME100.

Σε επιστολή προς τους αναγνώστες, ο αρχισυντάκτης του Time, Σαμ Τζέικομπς, έγραψε: «Δεν υπάρχει μία μόνο μέτρηση που να ορίζει την επιρροή. Οι επιλογές μας καθοδηγούνται από τις ιστορίες που διαμορφώνουν τον κόσμο κάθε χρόνο και τους ανθρώπους που τις γράφουν. Κάποιοι είναι γνωστοί σε πολλούς, άλλοι μόνο στον τομέα τους... Λίγοι άνθρωποι, υποψιαζόμαστε, θα γνωρίζουν τα 100 άτομα».

Στο 20ο γκαλά Time100 του περιοδικού το βράδυ της Πέμπτης οικοδέσποινα ήταν η Νίκι Γκλέιζερ και τραγούδησαν οι Λουκ Κομπς και Κόκο Τζόουνς.

Η Ντακότα Τζόνσον επέλεξε φόρεμα Valentino σε αρχαιοελληνικό στυλ με τιράντες και ντραπέ. Ο λαιμός της ήταν περικυκλωμένος από πούλιες, που έδεναν μια φαρδιά κάπα και ουρά μέχρι το πάτωμα. Το συνδύασε με ψηλοτάκουνα πέδιλα με διαμάντια και λεπτομέρειες φιδιού.

Η Χέιλι Μπίμπερ επέλεξε μια maxi δημιουργία Saint Laurent σε ασημί απόχρωση, με δαντέλα και στενή γραμμή και το συνδύασε με ένα διακριτικό βραχιόλι.

Η Κέιτ Χάντσον επέλεξε μαύρο φόρεμα Khaite με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο χαμήλωνε δημιουργώντας μια έντονη, μακριά γραμμή στον κορμό. Το πάνω μέρος του μίντι φορέματος που θύμιζε γλυπτό προσέδωσε όγκο που ερχόταν σε αντίθεση με το στενό μέρος της δημιουργίας. Το συνδύασε με χρυσή καρφίτσα και μαύρα γάντια.

Εντυπωσιακό στράπλες ασημί φόρεμα, δημιουργία του Francesco Scognamiglio επέλεξε η Αγγλίδα παρουσιάστρια, μοντέλο Μόρα Χίγκινς.

Για ακόμα μια φορά το ζεύγος Μπέκαμ έκανε την διαφορά και δεν φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί αλλά έκλεψε τις εντυπώσεις.