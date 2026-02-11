Μετά την «Ιθάκη», ο Σαουλίδης πήγε και στην πίτα του ΠΑΣΟΚ...

Η επιλογή του να είναι πριν μερικές εβδομάδες ομιλητής στο πάνελ της «Ιθάκης», του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη εξόργισε το ΠΑΣΟΚ και το Νίκο Ανδρουλάκη που κατέστησαν σαφές ότι «έχει κάνει εδώ και καιρό τις επιλογές του και η πορεία του έχει προδιαγραφεί». Επισήμως, δεν τον διέγραψαν αλλά υπονόησαν ότι τέθηκε από μόνος του εκτός.

Ο λόγος για τον πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος κάνοντας χθες την έκπληξη έδωσε το παρών στην εκδήλωση των νομαρχιακών επιτροπών του κόμματος στην πόλη, παρόντος του προέδρου, Νίκου Ανδρουλάκη.

Μάλιστα, ο κ. Σαουλίδης μετά την εκδήλωση έκανε και δηλώσεις στα ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης, αναφέροντας ότι συμμετέχει κανονικά στις προσυνεδριακές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ και όπως είπε συμφωνεί με τον πρόεδρο «ότι δεν πρόκειται σε καμία απολύτως περίπτωση να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία».

Τώρα εγώ τι να υποθέσω; Τελικά, μένει στο ΠΑΣΟΚ, διαγράφηκε, δεν διαγράφηκε, πάει Τσίπρα, δεν πάει;

Άβυσσος η ψυχή του ΠΑΣΟΚου...