Μυρίζει μπαρούτι στο ΠΑΣΟΚ: Καβγάς για συνέδρους και αλγόριθμους - Τα πρόσωπα και το παρασκήνιο

Ανεπηρέαστα από τα.... βέλη του Θεού Έρωτα που θα χτυπήσει την πόρτα και τις καρδιές των ερωτευμένων μεθαύριο Σάββατο έμειναν τα μέλη της Οργανωτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ που συνεδρίασε σε -κάθε άλλο παρά- ενωτικό ή έστω συντροφικό κλίμα για κρίσιμα οργανωτικά ζητήματα του επικείμενου συνεδρίου του Μαρτίου.

Η ατμόσφαιρα ακόμη και πριν τη χθεσινή συνεδρίαση μύριζε μπαρούτι, καθώς οι διαφωνίες που είχαν διαπιστωθεί στην προηγούμενη ατελέσφορη Οργανωτική Γραμματεία, προϊδέαζαν για ένα δεύτερο γύρο ανάμεσα στην πλειοψηφία των προεδρικών και στη μειοψηφία της εσωκομματικής αντιπολίτευσης.

Καβγάς για συνέδρους και... αλγόριθμο

Κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε, αφού τα τέσσερα στελέχη (Κώστας Πανταζής, Τόνια Αντωνίου, Έφη Χαλάτση και Χαρά Κεφαλίδου) που είχαν δηλώσει την αντίθεση τους με τον τρόπο εκλογής συνέδρων που προτείνει η πλειοψηφία του οργάνου, επανήλθαν δριμύτεροι, δημιουργώντας συγκρουσιακό κλίμα στην αίθουσα στο ισόγειο της Χαριλάου Τρικούπη.

Αντιπαραθέσεις με διαφορετικούς κάθε φορά πρωταγωνιστές υπήρξαν και για τη σύνθεση της Ολομέλειας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου που δίνει την ελευθέρας χωρίς σταυρό για το κορυφαίο κομματικό γεγονός του Τάε Κβον Ντο. Για το θέμα αυτό τζαρτζαρίστηκαν ο Θόδωρος Μαργαρίτης με τον επικεφαλής του Οργανωτικού Σχεδιασμού, Ηρακλή Δρούλια. Ο βουλευτής Κιλκίς Στέφανος Παραστατίδης μετέφερε στο όργανο τη διαμαρτυρία του για τους διορισμούς των νομαρχιακών επιτροπών και των συντονιστών τους, όπου σε κάποιους νομούς αντικατέστησαν τους εκλεγμένους γραμματείς, ένα εσωκομματικό ζήτημα που οδήγησε και σε επιστολές προς την Χαριλάου Τρικούπη με κοινοποίηση και στα ΜΜΕ (Αιτωλοακαρνανία, Λάρισα, Σέρρες, Αχαϊα κτλ). Φραστικό επεισόδιο -σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH- υπήρξε μεταξύ της Τόνιας Αντωνίου και του Πέτρου Λάμπρου, επικεφαλής της Επιτροπής για τα Ψηφοδέλτια.

Η Χαριλάου Τρικούπη δηλώνει... έκπληκτη

Ενδεικτική των εκρήξεων που είχαν σημειωθεί στη συνεδρίαση ήταν η άτυπη ενημέρωση κύκλων της Χαριλάου Τρικούπη που εξέφρασαν «έκπληξη» για την «ανακύκλωση τίτλων περί "εμφυλίου" στο ΠΑΣΟΚ. Και με επιθετική γλώσσα που στόχευε σε διαρροές της εσωκομματικής αντιπολίτευσης προς τα ΜΜΕ πρόσθεταν:

«Με την ίδια έκπληξη βλέπουμε να διακινείται η ψευδής είδηση ότι η κατανομή των συνέδρων σε κάθε δήμο της χώρας θα γίνει με κάποιον αλγόριθμο. Με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου αποφασίστηκε πως η κατανομή των συνέδρων θα γίνει με το πλέον αντικειμενικό κριτήριο, με βάση δηλαδή τον απόλυτο αριθμό ψήφων που έλαβε το Κίνημα μας σε καθε δήμο στις πρόσφατες εκλογές. Αυτή είναι η απόλυτη ευθυγράμμιση με τις επιλογές της κοινωνίας, για να μην αφεθεί χώρος σε παρωχημένες μηχανιστικές πρακτικές. Το ΠΑΣΟΚ προχωρά σε ένα συνέδριο με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, σε ένα πολιτικό γεγονός αφετηρία της μάχης που θα δώσουμε στις επόμενες εκλογές για την πολιτική αλλαγή».

Χαμένοι στον αλγόριθμο

Πιο αναλυτικά, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στο συνέδριο θα είναι περίπου 3800 (3.500 από τις Τοπικές Οργανώσεις της χώρας, συν τους συνέδρους των οργανώσεων του απόδημου και τους συνέδρους συνδικαλιστικού και επιστημόνων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) όπως και στο προηγούμενο συνέδριο και η διαδικασία έχει οριστεί για την Κυριακή 15 Μαρτίου.

Ως 1200 θα είναι οι σύνεδροι εξ οφίτσιο, που θα πάρουν την κάρτα τους αυτοδικαίως. Την Τρίτη 17 του μήνα θα ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής υποψηφιοτήτων και μία ημέρα νωρίτερα η πλατφόρμα διαβούλευσης για τα βασικά κείμενα συνεδρίου.

Σύμφωνα με τη γραπτή ενημέρωση που παρείχε στο Σώμα ο Τομέας Οργανωτικού, «η κατανομή των συνέδρων των Τοπικών Οργανώσεων θα γίνει χωρίς κανένα αλγόριθμο, ποσοστό ή εξίσωση, μακριά από οποιαδήποτε έννοια ή υπόνοια μηχανισμών, με πλήρη αναλογικό τρόπο με βάση την εκλογική επιρροή της παράταξης, σεβόμενοι την ψήφο κάθε ενός ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές».

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το κριτήριο είναι ο αριθμός των ψήφων που έλαβε το Κίνημα στην κάλπη των ευρωεκλογών του 2024 και όχι η εσωκομματική κάλπη για πρόεδρο της ίδιας χρονιάς, όπως επιθυμούσαν οι πλευρές Δούκα – Γερουλάνου.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Δούκας δημοσίως είχε καταγγείλει τον «αλγόριθμο», υποστηρίζοντας ότι η μέθοδος αυτή ευνοεί τον κ. Ανδρουλάκη για να εκλεξει περισσότερους συνέδρους σε περιοχές που έχει μεγάλη επιρροή όπως η Κρήτη. Από την Χαριλάου Τρικούπη το διαψεύδουν κατηγορηματικά. Προς επίρρωση, σημειώνουν ότι πχ στο Ηράκλειο οι σύνεδροι στο προηγούμενο συνέδριο ήταν 280 και τώρα θα εκλεγούν 80 λιγότεροι.

Παράπλευρο μέτωπο με την ΠΑΣΚΕ και τον Παναγόπουλο

Για τα όλα τα προαναφερθέντα ακανθώδη ζητήματα, όπως αποδείχθηκε θέματα, αναμένεται η τελική έγκριση να υπάρξει, πριν την ημερομηνία των εκλογών, με εγκύκλιο από τον γραμματέα της Κ.Ο.Ε.Σ. Γιάννη Βαρδακαστάνη. Η ένταση πάντως είναι πολύ πιθανό να μεταφερθεί στην αυριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας που μετέχουν όλοι οι κορυφαίοι κι ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δίνη μιας κρίσης και στη συνδικαλιστική του παράταξη, ΠΑΣΚΕ, λόγω της υπόθεσης Παναγόπουλου.

Την Κυριακή τέλος συνεδριάζει η Ολομέλεια της ΚΟΕΣ, που επίσης δεν αποκλείεται να υπάρξουν γενικότεροι διαξιφισμοί, πέρα από τα οργανωτικά, και για ζητήματα πολιτικής κατεύθυνσης, στρατηγικής, δημοσκοπικών επιδόσεων και του πρόσφατου ανοίγματος σε πρώην στελέχη που είχαν πάει στον ΣΥΡΙΖΑ και αλλού. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τις εργασίες θα ανοίξει ο γραμματέας της ΚΟΕΣ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, θα ακολουθήσει η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, μετά το λογο θα λάβουν ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης, ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης και κατόπιν θα ανοίξει κατάλογος ομιλητών.