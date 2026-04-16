Μετωπική Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη: «Κάλπες το 2027, το ΠΑΣΟΚ ονειρεύεται αυτοδυναμία της ΝΔ»

Τέλος στη σεναριολογία περί πρόωρης προσφυγής στην κάλπη έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δευτερολογία του, εκτιμώντας μάλιστα πως η μύχια επιθυμία του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είναι παρά η… αυτοδύναμη ΝΔ, προκειμένου να μην χρειαστεί να πάρει αποφάσεις την επαύριον της κάλπης.

«Σας άκουσα, με ένα σφιγμένο τρόπο να εκφράζετε το αίτημα για εκλογές. Σκεφτόσασταν μάλλον, μπας και το κάνω δεκτό…», ανέφερε αρχικώς ο πρωθυπουργός και τόνισε με σκωπτικό ύφος: «Μην ανησυχείτε κύριε Ανδρουλάκη, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους στο τέλος της τετραετίας! Νομίζω ότι στον ύπνο σας, αυτό που βλέπετε στα όνειρά σας, είναι η αυτοδύναμη ΝΔ ώστε να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση να πάρετε αποφάσεις μετά τις εκλογές».



«Κρατάτε μικρό καλάθι για τα αποτελέσματα των εκλογών, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως μάλλον είναι πιο πιθανό να είναι η ΝΔ αυτοδύναμη, παρά εσείς πρώτο κόμμα. Αλλά έχετε δικαίωμα να ονειρεύεστε...», τόνισε σε άλλο σημείο.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, δίχως να τον κατονομάσει. «Προβάλλετε το άγχος σας κύριε Ανδρουλάκη για το ποιο θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση, θα είστε εσείς ή εκείνος το όνομα του οποίου δεν λένε πολύ στον ΣΥΡΙΖΑ... Σας ευτελίζει εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ ο αρχηγός σας που σας έφερε σε αυτά τα ποσοστά και τώρα εύχεστε να φτιάξει κόμμα μήπως εκλεγείτε», όπως είπε.

Ανδρουλάκης: Τα μόνα απατηλά όνειρα είναι ότι θα παραμείνετε πρωθυπουργός





Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν τοποθετήθηκε από βήματος ως πρωθυπουργός, αλλά ως «θαμώνας καφενείου, ως ψυχολόγος, ως τρολ διαδικτύου».

«Τα μόνα απατηλά όνειρα είναι ότι θα παραμείνετε πρωθυπουργός μετά τις εκλογές!», σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Εκλογές τώρα! Εαν δεν σας αρέσει ο τρόπος που το έχω εκφέρει, να μου πείτε πως να το πω για να τις κάνετε γρηγορότερα!», ανέφερε.

Μητσοτάκης: Εντός Μαϊου η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση - «Πυρήνας» 25 άρθρων



Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως εντός του Μαΐου θα εκκινήσει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με έναν πυρήνα 25 άρθρων, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις βουλευτών της ΝΔ. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του άρθρου για τον εκλογικό νόμο, ζητώντας να υπάρξει ειλικρινής συζήτηση για το ποιο εκλογικό σύστημα υπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες.

«Είστε έτοιμοι για όλοι αυτά; Για τα πλεονέκτημα και μειονεκτήματα του σταυρού; Για το εαν θέλουμε μικρότερες περιφέρειες όπου ενδεχομένως κάποιοι θα εκλέγονται με λίστα;», ρώτησε απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, αναφερόμενος και στο άρθρο 16 για τα Πανεπιστήμια, τη μέριμνα για την προσιτή στέγη, το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, καθώς και τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

«Ο κουμπάρος σας είναι προφυλακισμένος»







Απαντώντας εντωμεταξύ στα ομαδικά πυρά με αιχμή τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στράφηκε εκ νέου κατά του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Δεν κυβερνήσατε καθόλου ως ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια; Ξεχάσετε τι είχε πει ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ότι “θέλω να μιλήσουμε μεταξύ κλεπτών” και ότι “να κλέψουμε την κοινότητα με κάποια λογική, έχει όριο και η απάτη;”. Έχει όριο και η απάτη κύριε Ανδρουλάκη!» σημείωσε ο πρωθυπουργός, καταγγέλλοντας πως ο πολιτικός του αντίπαλος δεν έχει το «θάρρος» να παραδεχθεί ότι και τα δυο μεγάλα κόμματα που κυβέρνησαν έχουν ευθύνες, παραγράφοντας έτσι, όπως είπε, πλήρως την ιστορία του τόπου και τον ρόλο που έπαιξε το «κομματικό κράτος» του ΠΑΣΟΚ.



«Κάνατε την απρέπεια να μιλήσετε για κουμπαριές. Τον κύριο Λαμπράκη τον ξέρετε; Είναι ο δικό σας κουμπάρος, είναι προφυλακισμένος! Έχει όριο η υποκρισία», υποστήριξε.



«Μιλάτε εσείς για ρουσφέτια; Που εάν βάλουμε τους διορισμούς σας στη σειρά, θα φτάσουμε μέχρι τις Βρυξέλλες;» ανταπάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας πως «με τη δική μου πλάτη δεν έχει πάρει κανείς ούτε ένα ευρώ από τον λαό, με τη δικη σας πλάτη τον έχουν κατακλέψει το κράτος».

Ταυτοχρόνως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται ζήτημα για να φύγει η Ελλάδα από την ευρωπαική εισαγγελία, τονίζοντας πως σέβεται τον θεσμό, ζητά ωστόσο το αυτονόητο, να μην κρατά δηλαδή ομήρους τους βουλευτές και να εκκαθαρίσει γρήγορα την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μητσοτάκης για υποκλοπές: «Δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν»





Ο πρωθυπουργός έδωσε απάντηση και όσον αφορά στα περί «εκβιασμού» του από τον Ισραηλινό Ταλ Ντίλιαν. «Τώρα για τον κύριο Ντίλαν, Ντίλιαν, πώς τον λένε. Δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν πρωτόδικα καταδικασμένο ο οποίος έχει δικαίωμα να λέει ότι θέλει. Δεν εκβιαζόμαστε από κανένα συμφέρον», όπως είπε.



«Δεν υπάρχετε έξω από την αντιπαράθεση της δίκης των Τεμπών. Εσείς συντηρείτε την ένταση. Σας έχουν καταλάβει όλοι, και οι ίδιοι οι συγγενείς και γι’αυτό σας έχουν απομονώσει», ανέφερε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στρεφόμενος και κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την κριτική της για τη υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.



Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, η Δικαιοσύνη «ούτε εκβιάζεται ούτε μπορεί να γίνει αντικείμενο μπούλινγκ. Τις πρακτικές που ξέρετε να τις ξεχάσετε», όπως είπε, ενώ επιτιθέμενος συνολικώς στην αντιπολίτευση, αναφέρθηκε στα περί ξεχασμένων βαγονιών. «Ζήσαμε μια άθλια σκευωρία εις βάρος της κυβέρνησης για να αποκομιστούν πολιτικά οφέλη», όπως υποστήριξε.



Την ίδια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η μόνη που «υιοθέτησε τις αθλιότητες για την κόρη του», ενώ στηλίτευσε και το γεγονός ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «βρήκε χρόνο να ασχοληθεί με την εικόνα των προσφυγικών, αλλά μια κουβέντα για την περιπέτεια του Γιώργου Μυλωνάκη δεν είχε να πει».



