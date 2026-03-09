Μία εβδομάδα με το Audi Q3 1.5 TFSI MHEV 150 PS

Όταν παρέλαβα τα κλειδιά του νέου Audi Q3 για μια δοκιμή επτά ημερών, η πρώτη σκέψη που έκανα κοιτάζοντάς το στο πάρκινγκ ήταν πως η Audi επιτέλους «τόλμησε».

Η 3η γενιά του δημοφιλούς SUV δεν είναι απλώς μια εξέλιξη· είναι μια δήλωση προσωπικότητας. Ακόμη και οι αεροδυναμικές αλλαγές/βελτιώσεις ήταν ορατές (ο συντελεστής αεροδυναμικής να έχει πέσει από το 0,34 στο 0,30). Το σχήμα του δείχνει πιο "γλυπτό", πιο δυναμικό και, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, πιο όμορφο από το προηγούμενο Q3. Παρόλο που βασίζεται στην ίδια γνώριμη πλατφόρμα, οι διαστάσεις του (4,53 μέτρα μήκος) το κρατούν ακριβώς εκεί που πρέπει: Στην καρδιά των premium μικρομεσαίων SUV, εκεί που η ευελιξία συναντά την οικογενειακή άνεση.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνώριμος 1.5 TFSI, ο οποίος όμως τώρα έχει αποκτήσει ηλεκτρικούς «συμμάχους». Η μικροϋβριδική υποβοήθηση 48V συνεργάζεται άψογα με το σύστημα Cylinder on Demand (CoD), το οποίο απενεργοποιεί τους δύο κυλίνδρους όταν δεν τους χρειάζεσαι. Στην αρχή ήμουν σκεπτικός. Θα νιώθω το «κόμπιασμα» όταν σβήνουν οι κύλινδροι; Η απάντηση είναι ένα κατηγορηματικό όχι. Η λειτουργία είναι κυριολεκτικά αόρατη. Μέσα στην κίνηση της Αθήνας, είδα την κατανάλωση να πέφτει στα 5,9 λίτρα/100 χλμ

Στο ταξίδι; Εκεί ήταν το δυνατό του σημείο, αφού με σταθερό πόδι (ναι έκλεψα με το cruise control) είδα 8,5 λίτρα. Το αυτόματο κιβώτιο S-Tronic 7 σχέσεων είναι, όπως πάντα, ο κρυφός πρωταγωνιστής. Οι αλλαγές γίνονται ακριβώς εκεί που τις θέλεις, επιτρέποντας στο Q3 να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 9,1 δευτερόλεπτα – νούμερο παραπάνω από ικανοποιητικό για τον χαρακτήρα του.

Στην καμπίνα: Ψηφιακός κόσμος και μια μικρή ένσταση

Μπαίνοντας μέσα, ένιωσα αμέσως ότι το αυτοκίνητο με «αγκαλιάζει». Εκτός από τα S-Line σπορ καθίσματα η Audi το συνδέει και με τη σχεδίαση και το ονομάζει "soft-wrap" και όντως η σχεδίαση του ταμπλό που ρέει προς τις πόρτες σου δίνει μια αίσθηση οικειότητας και πολυτέλειας. Η κυρτή ενιαία οθόνη (11,9'' για τα όργανα και 12,8'' για το infotainment) είναι το κόσμημα του εσωτερικού. Το σύστημα βασίζεται σε Android Automotive, που σημαίνει ότι είναι ταχύτατο, ενώ και ο ψηφιακός βοηθός είναι καλύτερος.

Ωστόσο, ως άνθρωπος που προσέχει τη λεπτομέρεια, δεν μπόρεσα να μη σημειώσω την αλλαγή στα υλικά. Τα πλούσια αφρώδη πλαστικά του παρελθόντος έδωσαν τη θέση τους σε πιο σκληρά υλικά στο ταμπλό. Είναι μεν στιβαρά και πολύ καλά φινιρισμένα, αλλά η αίσθηση στην αφή δεν είναι τόσο "premium" όσο θα περίμενα. Η μεγαλύτερη έκπληξη; Η εξαφάνιση των κλασικών μοχλών πίσω από το τιμόνι. Τώρα υπάρχει ένα οριζόντιο πάνελ αφής. Για να είμαι ειλικρινής, την πρώτη μέρα παραλίγο να ανάψω τους υαλοκαθαριστήρες αντί για φλας. Χρειάζεται μια περίοδος προσαρμογής, αλλά μετά από λίγο το χέρι πάει μόνο του. Ο επιλογέας ταχυτήτων έχει μετακομίσει κι αυτός ψηλά, απελευθερώνοντας πολύτιμο χώρο στην κεντρική κονσόλα για τον καφέ, το κινητό και τα κλειδιά μου.

Χώροι: Εκεί που το Q3 παίρνει άριστα

Αν έχετε παιδιά ή κάνετε συχνά ταξίδια με φίλους, θα εκτιμήσετε το Q3. Ο «αέρας» για τα γόνατα πίσω έχει αυξηθεί αισθητά, φτάνοντας τα 20 εκατοστά. Ακόμη και τρεις ενήλικες θα χωρέσουν χωρίς να νιώθουν σαν σαρδέλες.

Αυτό όμως που πάντα λάτρευα στο Q3 και παραμένει εδώ, είναι το συρόμενο πίσω κάθισμα (κατά 15 εκατοστά). Χρειάζεσαι περισσότερο χώρο για τα πόδια; Το σπρώχνεις πίσω. Χρειάζεσαι μεγαλύτερο πορτ-μπαγκάζ για τις βαλίτσες των διακοπών; Το σπρώχνεις μπροστά και κερδίζεις χώρο που κυμαίνεται από 488 έως 1.386 λίτρα (με τα καθίσματα πεσμένα). Είναι η πρακτικότητα που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα.

Στο δρόμο: Σπορ ανησυχίες με ένα μικρό τίμημα

Οδηγώντας την έκδοση S-Line με τις 19άρες ζάντες, ένιωσα αμέσως ότι το Q3 «πατάει» γερά. Το τιμόνι σε πληροφορεί με ακρίβεια για το πού βρίσκονται οι τροχοί. Στις στροφές, οι κλίσεις είναι ελάχιστες και η πρόσφυση σου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση. Είναι ένα SUV που μπορείς πραγματικά να ευχαριστηθείς σε μια ορεινή διαδρομή. Υπάρχει όμως ένα "αλλά".

Η σπορ ανάρτηση της έκδοσης S-Line είναι αρκετά σφιχτή. Σε καλοστρωμένο δρόμο είναι όνειρο, αλλά στις λακκούβες των δρόμων στα δυτικά προάστια η απόσβεση είναι κάπως «ξερή». Επίσης, μετά τα 130 χλμ./ώρα, ο θόρυβος του κινητήρα (περισσότερο) και ο αέρας (λιγότερο) αρχίζουν να γίνονται αισθητοί στην καμπίνα. Δεν είναι κάτι δραματικό, αλλά από ένα premium SUV σε αυτή την κατηγορία τιμής, ήθελα λίγο περισσότερη απομόνωση από τον έξω κόσμο.

Μειώνοντας την ταχύτητα και ταξιδεύοντας με λίγο πιο χαλαρό ρυθμό απολαμβάνεις την αίσθηση ασφάλειας, είτε κινείσαι μέρα ή νύχτα. Στις βραδινές μετακινήσεις έχουν λόγω και οι ψηφιακοί προβολείς matrix LED, που προβάλλουν μοτίβα φωτισμού στο δρόμο. Αυτό διευκολύνει να βρείτε το δρόμο σας στο σκοτάδι και παρέχει καθοδήγηση για διατήρηση της λωρίδας.

Συμπέρασμα

Με την τιμή να ξεκινά από τις 41.980 ευρώ για την έκδοση Advanced, το Audi Q3 1.5 TFSI MHEV δεν είναι φθηνό, αλλά έρχεται με έναν εξαιρετικά πλούσιο βασικό εξοπλισμό. Μετά από μια εβδομάδα μαζί του, αυτό που μου έμεινε είναι η αίσθηση ενός ολοκληρωμένου αυτοκινήτου. Είναι πανέμορφο, τεχνολογικά προηγμένο και απίστευτα πρακτικό. Είναι ένα αυτοκίνητο που σε κάνει να νιώθεις σιγουριά, είτε πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ είτε διασχίζεις την εθνική οδό.

Με μια ματιά: Τα υπέρ και τα κατά

• Σχεδίαση με άποψη: Η 3η γενιά απέκτησε επιτέλους τη δική της, δυναμική ταυτότητα.

• Κινητήρας & Οικονομία: Ο συνδυασμός MHEV και CoD κάνει θαύματα στην κατανάλωση, ειδικά στην πόλη.

• Κορυφαία Πρακτικότητα: Το συρόμενο πίσω κάθισμα είναι ο "άσος στο μανίκι" για κάθε οικογενειάρχη.

• Τεχνολογία Αιχμής: Το νέο infotainment και οι Micro-LED προβολείς δείχνουν το μέλλον.

• Σφιχτή Ανάρτηση: Στις εγκάρσιες ανωμαλίες η απόσβεση είναι πιο απότομη από το αναμενόμενο.

• Υλικά Καμπίνας: Η χρήση σκληρών πλαστικών στο πάνω μέρος του ταμπλό αφαιρεί πόντους από την αίσθηση.

• Εργονομία: Το νέο πάνελ χειρισμού πίσω από το τιμόνι απαιτεί χρόνο εξοικείωσης.