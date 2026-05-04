Μία εβδομάδα με το MINI John Cooper Works: Ο τελευταίος των Μοϊκανών ή ένα ψηφιακό Go-Kart;

Οδηγώ το MINI John Cooper Works με τον κινητήρα βενζίνης: Έναν πύραυλο 231 ίππων με κορυφαίο κράτημα, που με προβληματίζει. Όχι για τους ρύπους ή την υψηλή τιμή αγοράς του (42.250 €) αλλά για το ότι μάλλον (όταν το οδηγώ) δείχνω πως περνάω μία κρίση μέσης ηλικίας. Βάζω μπροστά τον κινητήρα επιλέγω το driving mode «Go Kart» και η επιτάχυνση με τα… σκασίματα της εξάτμισης μου διώχνουν αυτή τη σκέψη. Βέβαια μου βάζουν μία άλλη για… μπλόκα της τροχαίας.

Μία ακόμη Δευτέρα;

Υπάρχουν κάποιες στιγμές που το κλειδί ενός αυτοκινήτου στο χέρι σου δεν είναι απλώς ένα εισιτήριο για μια μετακίνηση, αλλά μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση ότι η διαδρομή από το γραφείο στο σπίτι δεν θα είναι άλλη μια μονότονη ρουτίνα ανάμεσα σε κίνηση και φανάρια. Έτσι ένιωσα, παραλαμβάνοντας το νέο MINI John Cooper Works (JCW). Σε μια εποχή που η αυτοκίνηση «αποστειρώνεται» και ο ήχος του κινητήρα της βενζίνης θεωρείται σχεδόν παράνομος, το να βρίσκεσαι στο τιμόνι ενός καθαρόαιμου θερμικού hot-hatch μοιάζει με πράξη επανάστασης.

Η πρώτη ματιά: Λύκος με ένδυμα... Cooper S;

Πλησιάζοντας το αυτοκίνητο, η πρώτη μου σκέψη ήταν μια μικρή απογοήτευση. Μην με παρεξηγήσετε, το MINI παραμένει όμορφο, αλλά οι παλιοί λάτρεις της μάρκας θα θυμάστε εκείνα τα JCW που «φώναζαν» από μακριά με τους αεραγωγούς και τους επιθετικούς προφυλακτήρες. Εδώ, η MINI επέλεξε τον δρόμο του μινιμαλισμού. Η εμφάνιση είναι σχεδόν ταυτόσημη με ένα Cooper S που φοράει το σπορ πακέτο. Όμως πρέπει να έχω μεγαλώσει γιατί και αυτό μου φάνηκε έντονο.

Ακόμα και η εμβληματική κεντρική απόληξη της εξάτμισης είναι πλέον, κατά κάποιο τρόπο, ένα «τέχνασμα». Στεγάζει ένα κλαπέτο για τον ήχο, ενώ τα καυσαέρια βγαίνουν από μια κρυφή σωλήνα πίσω από τον προφυλακτήρα. Είναι αυτή η τάση της εποχής να δείχνουμε πιο «φρόνιμοι»; Ίσως. Αλλά το JCW πάντα το θέλαμε λίγο πιο αλήτικο.

Στο εσωτερικό: Ψηφιακός κόσμος και εργονομικοί γρίφοι

Ανοίγοντας την πόρτα, η γνώριμη χαμηλή θέση οδήγησης με υποδέχεται. Κάθεσαι σχεδόν πάνω στην άσφαλτο και αυτό αμέσως σου φτιάχνει τη διάθεση. Όμως, μόλις προσπάθησα να ρυθμίσω τον κλιματισμό, ήρθε η πρώτη επαφή με τη νέα πραγματικότητα.

Η κεντρική οθόνη OLED είναι ένα έργο τέχνης – απίστευτη ανάλυση, ζωντανά χρώματα και τα Experience Modes που αλλάζουν όλη την ατμόσφαιρα της καμπίνας. Όμως, η απουσία φυσικών διακοπτών είναι ένα «αγκάθι». Πρέπει να είσαι σε στάση για να βρεις βασικές λειτουργίες μέσα σε δαιδαλώδη μενού. Επίσης, στην κορυφαία έκδοση της γκάμας, θα ήθελα κάτι παραπάνω από μια μικρή υφασμάτινη πλακέτα στο τιμόνι. Λίγο carbon, μερικά πιο «πολεμικά» bucket καθίσματα θα έδιναν εκείνη την αίσθηση του ειδικού που λείπει από την κατά τα άλλα ποιοτική καμπίνα.

Στον δρόμο: Εκεί που οι λέξεις γίνονται συναίσθημα

Πατάω τον διακόπτη εκκίνησης. Ο 2λιτρος TwinPower Turbo ξυπνά με έναν βραχνό ήχο. Μπορεί οι 231 ίπποι να μην ακούγονται πολλοί το 2026, όταν τα ηλεκτρικά «οικογενειακά» έχουν 400, αλλά η ουσία είναι στο βάρος. Με 1.400 κιλά, το JCW είναι "φτερό στον άνεμο" σε σχέση με τα ηλεκτρικά του αδέρφια.

Η ροπή των 380 Nm (αυξημένη κατά 60 Nm) σου δίνει μια κλωτσιά στο στομάχι σε κάθε πάτημα του γκαζιού. Το 7τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη είναι ταχύτατο, αν και –ας είμαστε ειλικρινείς– μου έλειψε η εμπλοκή ενός χειροκίνητου σασμάν.

Υπάρχει μια αίσθηση ότι το αυτοκίνητο κάνει πολλή δουλειά για σένα.

Μετά τη δουλειά (αργά το βράδυ) όταν βρέθηκα στην αγαπημένη μου ορεινή διαδρομή, όλα ξεχάστηκαν. Η γεωμετρία της ανάρτησης έχει δεχτεί μαγικές ρυθμίσεις. Το «δάγκωμα» του μπροστινού άξονα είναι απίστευτο. Στρίβεις το τιμόνι και η μούρη «βουτάει» στην κορυφή της στροφής με μια ακρίβεια που σε κάνει να αναρωτιέσαι αν υπάρχει κάποιο μπλοκέ διαφορικό. Δεν υπάρχει, αλλά οι ρυθμίσεις και τα ηλεκτρονικά δουλεύουν τόσο υποδειγματικά που δεν σε νοιάζει.

Το τιμόνι, αν και κάπως αποκομμένο περίεργο σε αίσθηση, είναι «ξυράφι». Η ανάρτηση; Σκληρή. Πολύ σκληρή για την πόλη, αλλά απαραίτητη για να νιώθεις ότι οδηγείς ένα μεγάλο Go-Kart. Κάθε ανωμαλία του δρόμου μεταφέρεται στη μέση σου, υπενθυμίζοντάς σου ότι αυτό το αυτοκίνητο δεν φτιάχτηκε για να μεταφέρει αυγά, αλλά για να καταπίνει στροφές.

Ο χαρακτήρας του JCW

Το JCW είναι ένα αυτοκίνητο αντιθέσεων. Από τη μία, προσπαθεί να είναι πολιτισμένο, με τα "Experience Modes" να αλλάζουν τους τεχνητούς ήχους από τα ηχεία (κάποιοι από τους οποίους ακούγονται λίγο "video game"). Από την άλλη, διατηρεί εκείνο το τράβηγμα στο τιμόνι κατά την επιτάχυνση που σου θυμίζει ότι η δύναμη περνάει στους μπροστινούς τροχούς και απαιτεί τα χέρια σου να είναι εκεί, παρόντα.

Στο τέλος της εβδομάδας, το άφησα με ένα γλυκόπικρο συναίσθημα. Είναι ίσως το πιο εύχρηστο JCW που φτιάχτηκε ποτέ, αλλά ταυτόχρονα έχει χάσει λίγη από την ωμή, αναλογική γοητεία των προγόνων του.

Συμπέρασμα

Αξίζει τον κόπο; Αν ψάχνεις για ένα αυτοκίνητο που θα σου θυμίσει γιατί άρχισες να αγαπάς την οδήγηση, η απάντηση είναι ένα ηχηρό «Ναι». Παρά τις εργονομικές του ιδιοτροπίες, τους περιορισμένους χώρους και την έλλειψη "αγριάδας" στην εμφάνιση, παραμένει μια μηχανή παραγωγής ενδορφινών. Είναι ένας από τους τελευταίους εκπροσώπους μιας σχολής που σβήνει, και μόνο γι' αυτό, του αξίζει ο σεβασμός μας.

Τα Υπέρ και τα Κατά

Θετικά (+)

Οδική συμπεριφορά: Το κορυφαίο turn-in και η ακρίβεια του μπροστινού άξονα θέτουν τα πρότυπα στην κατηγορία.

Κινητήρας - Επιδόσεις: Η αύξηση της ροπής προσφέρει εκρηκτικότητα και ζωντάνια σε όλο το φάσμα των στροφών.

Βάρος: Παραμένει σχετικά ελαφρύ και ευέλικτο σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό και τις ηλεκτρικές εκδόσεις.

Ποιότητα OLED οθόνης: Εντυπωσιακά γραφικά και ταχύτατη απόκριση που αναβαθμίζουν την αισθητική της καμπίνας.

Αρνητικά (-)

Εργονομία: Η απουσία φυσικών διακοπτών προβληματίζει.

Έλλειψη Χειροκίνητου Κιβωτίου: Η κατάργηση της μηχανικής επιλογής αφαιρεί ένα σημαντικό επίπεδο σύνδεσης οδηγού-μηχανής.

Τεχνητοί Ήχοι: Ο ήχος από τα ηχεία στα σπορ προγράμματα μπορεί να φανεί υπερβολικός ή αφύσικος σε ορισμένους οδηγούς.

Χώροι: Παραμένει ένα αυστηρά 2θέσιο αυτοκίνητο στην πράξη, με ελάχιστο χώρο για πίσω επιβάτες και αποσκευές.