Αν οδηγείτε κάποιο από τα νέα αυτοκίνητα (ηλεκτρικό ή όχι) με πολλά σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, τότε έχετε ζήσει την παρακάτω σκηνή: Κινείστε χαλαρά στον αυτοκινητόδρομο, το ένα χέρι ακουμπά απαλά στο τιμόνι και το βλέμμα σας ξεφεύγει για δευτερόλεπτα στο τοπίο ή στην οθόνη του infoteinment.

Ξαφνικά, ένας επίμονος ήχος γεμίζει την καμπίνα. Το αυτοκίνητο μόλις σας «μάλωσε». Δεν πρόκειται για σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά για την πραγματικότητα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ιούλιο του 2026.

Τι είναι το Σύστημα ADDW;

Κάθε νέο όχημα που θα ταξινομείται στην ΕΕ θα πρέπει πλέον να είναι εξοπλισμένο με το Advanced Driver Distraction Warning (ADDW). Πρόκειται για μια κάμερα υψηλής τεχνολογίας που παρακολουθεί αδιάκοπα τις κινήσεις των ματιών και τη θέση των χεριών σας. Αν το σύστημα αντιληφθεί ότι δεν έχετε και τα δύο χέρια στο τιμόνι ή ότι η προσοχή σας έχει αποσπαστεί από το δρόμο, θα ξεκινήσει μια σειρά από ειδοποιήσεις μέχρι να συμμορφωθείτε.

Ο «Δούρειος Ίππος» και η σκιά της συνωμοσιολογίας

Εδώ όμως αρχίζουν τα ερωτήματα που τροφοδοτούν μια αυξανόμενη δυσπιστία. Για πολλούς, αυτά τα συστήματα δεν είναι παρά ένας «Δούρειος Ίππος» στην καθημερινότητα μας. Η θεωρία που κερδίζει έδαφος, υποστηρίζει ότι ο απώτερος σκοπός δεν είναι η ασφάλεια, αλλά ο απόλυτος έλεγχος. Με την προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία είναι μόνιμα συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, το αυτοκίνητο μετατρέπεται σε έναν ψηφιακό κατάσκοπο.

Υπάρχει η έντονη ανησυχία ότι η καταγραφή κάθε μας κίνησης —από το πού κοιτάμε μέχρι το πόσο συχνά πιάνουμε το κινητό— δημιουργεί μια τεράστια βάση δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα των συνηθειών μας θεωρείται ότι θα αποτελέσουν το «χρυσάφι» της νέας εποχής.

Όταν περάσουμε πλήρως στην αυτόνομη οδήγηση, οι εταιρείες θα γνωρίζουν ήδη το προφίλ μας, εκμεταλλευόμενες τον χρόνο μας μέσα στο όχημα για εμπορικούς σκοπούς, στοχευμένες διαφημίσεις ή ακόμα και τον έλεγχο της μετακίνησής μας μέσω Ψηφιακών Ταυτοτήτων και κεντρικών ψηφιακών νομισμάτων (CBDCs).

Έλεγχος ή Προστασία;

Το κλίμα συνωμοσιολογίας εντείνεται από την ιδέα ότι όλα αυτά συνδέονται με ένα ευρύτερο δυστοπικό μέλλον. «Δεν πρόκειται για την ασφάλεια, αλλά για τον έλεγχο», υποστηρίζουν οι επικριτές. Η σύνδεση του αυτοκινήτου με το ψηφιακό πορτοφόλι και την ταυτότητά σας θα μπορούσε θεωρητικά να επιτρέψει στις αρχές να «κλειδώσουν» το όχημά σας αν οι συνήθειές σας δεν είναι οι «σωστές».

Η αντίθετη άποψη: Τα δεδομένα της ασφάλειας

Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της νομοθεσίας και οι ειδικοί οδικής ασφάλειας παραθέτουν σκληρά δεδομένα. Η απόσπαση προσοχής αποτελεί την αιτία για το 5-25% των οδικών ατυχημάτων στην Ευρώπη. Η ΕΕ υποστηρίζει ότι η τεχνολογία ADDW θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές ετησίως.

Επιπλέον, ο κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) είναι αυστηρός: τα δεδομένα που συλλέγονται από τις κάμερες καμπίνας προορίζονται για κλειστή επεξεργασία εντός του οχήματος. Σύμφωνα με την επίσημη γραμμή, τα συστήματα αυτά δεν «βλέπουν» πρόσωπα για να τα ταυτοποιήσουν, αλλά αναγνωρίζουν μοτίβα κίνησης, και τα δεδομένα διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία τους, χωρίς να αποστέλλονται σε εξωτερικούς διακομιστές.

Αν νιώθεις ότι κάτι δεν καταλαβαίνεις, ίσως είναι το κομμάτι του «Data Monetization» (η δημιουργία μετρήσιμων οικονομικών οφελών από τις διαθέσιμες πηγές δεδομένων), που είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην ασφάλεια και την εμπορική εκμετάλλευση.

Εδώ είναι μερικά σημεία που «κουμπώνουν» στο παζλ:

1. Το Αυτοκίνητο ως «Smartphone με Ρόδες»

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αλλάζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Δεν θέλουν απλώς να σου πουλήσουν ένα μοντέλο μία φορά. Θέλουν συνδρομές.

Η σύνδεση: Αν η κάμερα δει ότι κουράζεσαι ή ότι κοιτάς συχνά έξω, το σύστημα θα μπορούσε να σου «πετάξει» μια διαφήμιση στην οθόνη για το πλησιέστερο «καφέ». Αυτό δεν είναι σενάριο, είναι πατέντες που ήδη κατατίθενται.

2. Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες

Αυτό είναι το σημείο που «πονάει» την τσέπη. Αν το σύστημα καταγράφει ότι οδηγείς συστηματικά με το ένα χέρι ή ότι αποσπάται η προσοχή σου, αυτά τα δεδομένα γίνονται πολύτιμα για τις ασφαλιστικές. Θα μπορούσαν στο μέλλον να αυξήσουν τα ασφάλιστρα σε πραγματικό χρόνο επειδή το «προφίλ» σου θεωρείται υψηλού κινδύνου.

3. Το «Geofencing» και ο έλεγχος

Σε μια πλήρως ψηφιακή κοινωνία, αν το αυτοκίνητο είναι «έξυπνο» και συνδεδεμένο με την ταυτότητά σου, θα μπορούσε να περιοριστεί η κίνησή σου σε συγκεκριμένες ζώνες (π.χ. «Ζώνες χαμηλών ρύπων») αν δεν έχεις «μονάδες» στο ψηφιακό σου πορτοφόλι ή αν έχεις υποπέσει σε τροχαίες παραβάσεις που κατέγραψε η κάμερα.

4. Η Νομική «Γκρίζα Ζώνη»

Ενώ ο GDPR μας προστατεύει θεωρητικά, στην πράξη, όταν υπογράφουμε τους όρους χρήσης ενός νέου, hi-tech αυτοκινήτου, συχνά δίνουμε τη συγκατάθεσή μας για τη συλλογή «ανώνυμων» δεδομένων. Το πρόβλημα είναι ότι στην εποχή του AI, η ανωνυμοποίηση είναι πολύ εύκολο να αντιστραφεί.

Με λίγα λόγια

Αυτό που ίσως παραβλέπουμε δεν είναι η πρόθεση (που μπορεί όντως να ξεκινάει από την ασφάλεια), αλλά η υποδομή. Μόλις εγκατασταθεί η κάμερα και το λογισμικό σε κάθε αυτοκίνητο, η «χρήση» τους μπορεί να αλλάξει με ένα απλό software update, χωρίς να σε ρωτήσει κανείς.

Το ερώτημα παραμένει: Πόση ιδιωτικότητα είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε στον βωμό της «μηδενικής απώλειας» στους δρόμους;