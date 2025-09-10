Μιχάλης Ρέππας: «Το να… ξεδοντιάζει η ζωή τη γενιά σου, είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό»

Ο Μιχάλης Ρέππας ήταν καλεσμένος στο «Στούντιο 4» και αναφέρθηκε στο πώς βλέπει πια τις επιτυχίες που έκανε μαζί με τον Θανάση Παπαθανασίου. «Τώρα που παραγεράσαμε, μας πιστώνω τις επιτυχίες μας, αλλά τώρα δεν έχει σημασία! Από μια ηλικία και μετά, ιεραρχούνται διαφορετικά τα πράγματα. Να αναφερθώ στην Άννα (Παναγιωτοπούλου), στη Μίνα (Αδαμάκη), στην Ντίνα (Κώνστα), στην Καίτη (Κωνσταντίνου);

Συμβαίνουν αυτά στο περιβάλλον και ναι, χαίρομαι που υπάρχει κόσμος που αναγνωρίζει τη δουλειά μας και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων γι’ αυτό, αλλά δεν έχει πια τη σημασία που είχε κάποτε. Το να ξεδοντιάζει η ζωή τη γενιά σου είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό. Ποιος θα είναι το επόμενο δόντι; Μπορεί να είσαι εσύ!»

«Όλα συνηθίζονται»

Ο Ρέππας σχολίασε και το γεγονός πως ακόμη δεν μπορεί να διαχειριστεί την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου… «Το θέμα της Καίτης είναι νωπό. Εμένα όμως μου αρέσει που οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για την απώλεια και βλέπουν τις επαναλήψεις. Δηλαδή βλέπουν το «Κλάμα βγήκε από τον παράδεισο» και είναι αρκετοί άνθρωποι που λείπουν πια από τη συγκεκριμένη ταινία.

Ο Χρήστος Ευθυμίου, ο Χρήστος Σιμαρδάνης, η Άννα φυσικά, η Μίνα, ο Μίμης. Είναι κόσμος πολύς που έχει φύγει, αλλά το κοινό δεν το νοιάζει. Χαίρεται ο κόσμος να τους βλέπει, όπως βλέπουν τον Βουτσά και γελάνε. Εμένα το «Κλάμα» δεν με πειράζει να το δω, την «Τζέλα Δελαφράγκα» όμως ακόμη δεν μπορώ να τη δω, είναι πολύ πρόσφατο. Δυστυχώς και ευτυχώς, όλα συνηθίζονται».

Στην παρέα της ψυχαγωγικής εκπομπής της ΕΡΤ1 ήταν και ο Θανάσης Παπαθανασίου που σχολίασε σχετικά: «Αυτό που συνέβη με την Καίτη είναι ότι κάναμε τα γυρίσματα και μετά συνέβη. Πολύ σύντομα. Το συνηθίζεις, βέβαια, και αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς, δυστυχώς το συνηθίζεις. Γι’ αυτό λέει ο Μιχάλης πως τώρα πια οι προτεραιότητες είναι άλλες».