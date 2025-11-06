Μικρή αλλά ατρόμητη: Εντεκάχρονη «στρίμωξε» για τα καλά τον Πούτιν - Το βίντεο με τον διάλογό τους

Τι και αν είναι μόλις 11 χρονών; Η Κίρα στάθηκε μπροστά σε έναν από τους πιο ισχυρούς ηγέτες του κόσμου και μίλησε ανοιχτά για την αδικία και τον πόνο που έχει βιώσει η οικογένειά της. Μιλώντας για τον θείο της που τραυματίστηκε στον πόλεμο με την Ουκρανία, έφερε τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε δύσκολη θέση μπροστά στις κάμερες, αποδεικνύοντας ότι η αθώα ειλικρίνεια ενός παιδιού μπορεί να συγκλονίσει και να «στριμώξει» ακόμα και τον «σκληρό» Ρώσο πρόεδρο.

Το 11χρονο κορίτσι, που έχει ήδη χάσει τον πατέρα του στον πόλεμο στην Ουκρανία, πλησίασε τον Ρώσο πρόεδρο κατά τη διάρκεια της τελετής για την Ημέρα Ενότητας της Ρωσίας, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου και του είπε πως ο θείος που τραυματίστηκε στο χέρι κατά τη διάρκεια του πολέμου, όχι μόνο δεν έλαβε την κατάλληλη ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο αλλά τον κάλεσαν να πολεμήσει ξανά στο μέτωπο.

«Ο θείος μου βρίσκεται τώρα στο μέτωπο», είπε στον Πούτιν. «Τραυματίστηκε στο χέρι, βρισκόταν στο νοσοκομείο. Δεν τον περιποιούνται καθόλου και τώρα τον στέλνουν ξανά σε αποστολή για να πολεμήσει. Θα ήθελα να μεταφερθεί σε ένα καλό νοσοκομείο στη Ρωσία» πρόσθεσε η εντεκάχρονη.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η Daily Mail το θάρρος και επιμονή που έδειξε η μικρής έφεραν σε αμηχανία τον Ρώσο Πρόεδρο, ο οποίος αν και έσπευσε να την καθησυχάσει λέγοντας της ότι θα κάνουν ότι μπορούν για να βρεθεί ο θείος της, ωστόσο δεν υποσχέθηκε να τον αποσύρει από το μέτωπο για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

«Θα τον βρούμε σίγουρα, εντάξει;» την καθησύχασε ο Πούτιν. Η Κίρα φρόντισε να του δώσει και το όνομα του θείου της: «[Το όνομά του είναι] Αντόν Φισιούρα». «Σίγουρα. Ευχαριστώ που το θυμήθηκες», απάντησε ο Πούτιν. Στη συνέχεια, την φίλησε στο κεφάλι και αποχώρησε γρήγορα.

Η Κίρα έδωσε στον Πούτιν ένα Cheburashka – ένα παιχνίδι από τη σοβιετική εποχή με τεράστια στρογγυλά αυτιά – το οποίο είχε φτιάξει η ίδια. «Έφτιαξα επίσης το παιχνίδι Cheburashka για τον θείο μου Αντόν, μετά για τον θείο Βάνια και τον θείο Γιούρα, που τώρα υπερασπίζονται την Πατρίδα. Τα παιχνίδια μου σίγουρα θα τους φέρουν τύχη» πρόσθεσε η μικρή.

Δείτε βίντεο: