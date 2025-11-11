«Τι συμβαίνει με τα χέρια του Πούτιν;»: Το στιγμιότυπο που προκάλεσε καταιγισμό φημών για την υγεία του

Ένα στιγμιότυπο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν αρκετό για να πάρει «φωτιά» το διαδίκτυο. Δεν υπήρξε ομιλία, ούτε κάποια ηχηρή δήλωση. Ήταν απλώς μια χειραψία. Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα κάνουν τον γύρο των social media , ενώ οι εικασίες διαδέχονται η μία την άλλη. Οι χρήστες αναρωτιούνται: Τι πραγματικά συμβαίνει με την υγεία του Ρώσου προέδρου;

Ο 73χρονος Πούτιν συναντήθηκε με την 22χρονη Αικατερίνα Λεστίνσκαγια, πρόεδρο του ρωσικού κινήματος «Υγιής Πατρίδα», για να συζητήσουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης της πώλησης ηλεκτρονικών τσιγάρων στη Ρωσία. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της χειραψίας τους, το δεξί του χέρι τράβηξε την προσοχή: διογκωμένες φλέβες, εμφανείς τένοντες, ένα ένα ασυνήθιστο πρήξιμο στα δάχτυλά του και λεπτό, ζαρωμένο δέρμα.

Στο σχετικό βίντεο, ο Πούτιν φαίνεται να κινεί νευρικά τα δάχτυλά του και να τα σφίγγει σε γροθιά κάτω από το μανίκι του σακακιού του. Αυτές οι εικόνες αναζωπύρωσαν φήμες περί προβλημάτων υγείας, με ορισμένους σχολιαστές στο Διαδίκτυο να ισχυρίζονται ότι ο Πούτιν πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον μέχρι καρκίνο.

Ο Ουκρανός δημοσιογράφος Ντμίτρο Γκόρντον σχολίασε επίσης πως τα χέρια του προέδρου φαίνονταν «πρησμένα και πληγωμένα με τις φλέβες διογκωμένες εμφανώς στο ένα χέρι».

Άλλοι πάλι υποστήριξαν ότι πρόκειται για φυσιολογικά σημάδια γήρανσης, τα οποία πιθανώς ο Πούτιν προσπαθεί να καλύψει μέσω αισθητικών παρεμβάσεων μετά από δεκαετίες στην εξουσία.

Παρόλα αυτά, το Κρεμλίνο παραμένει κατηγορηματικό. Εκπρόσωποί του έχουν απορρίψει επανειλημμένα κάθε φήμη περί προβλημάτων υγείας, χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες εικασίες».

Δείτε βίντεο: