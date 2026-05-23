Μικρολίμανο: Πιστόλια έτοιμα για χρήση και χειροβομβίδες – Πάνω από 73 χρόνια οι ποινές του «Τίτι»

Σοβαρά ευρήματα – που παραπέμπουν σε πλήρως εξοπλισμένο οπλοστάσιο – εντόπισαν οι αστυνομικές Αρχές πάνω και δίπλα στον 42χρονο αλλοδαπό, τον κακοποιό με το προσωνύμιο «Τίτι», που τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο, κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων σε καταστήματα της περιοχής.



Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο άνδρας προσπάθησε να διαφύγει όταν του έγινε έλεγχος από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, ενώ στη θέα τους προέταξε όπλο εναντίον τους, με αποτέλεσμα αστυνομικός να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού και να τον τραυματίσει.



Στη συνέχεια, στο σημείο και στην κατοχή του βρέθηκαν δύο πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα προς χρήση, καθώς και ένα περίστροφο, ενώ το όπλο που χρησιμοποίησε φέρεται να έφερε σφαίρα στη θαλάμη και γεμιστήρα με δεκάδες φυσίγγια.

Παράλληλα, σε σακίδιο που εντοπίστηκε κοντά του βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και έξι χειροβομβίδες, γεγονός που προκάλεσε την άμεση επέμβαση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς ο 42χρονος φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν με καταδίκες για ανθρωποκτονία, ληστείες και συμμετοχή σε εγκληματικές ενέργειες, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης και ποινές φυλάκισης που ξεπερνούν συνολικά τα 70 έτη.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε: «Πρωινές ώρες σήμερα 23 Μαΐου 2026, στο Μικρολίμανο του Πειραιά, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούσαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντόπισαν άνδρα να βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο καταστήματος της περιοχής, τον οποίο έκριναν ύποπτο και αποφάσισαν να προχωρήσουν στον έλεγχό του.

Στη θέα των αστυνομικών, το εν λόγω άτομο επιχείρησε να απομακρυνθεί. Οι αστυνομικοί δηλώνοντας την ιδιότητά τους, τον κάλεσαν να σταματήσει, ωστόσο προέταξε όπλο που έφερε, εναντίον αστυνομικού, με προφανή σκοπό να το χρησιμοποιήσει. Έτερος αστυνομικός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, έκανε χρήση του ατομικού του οπλισμού, με αποτέλεσμα ο ελεγχόμενος να τραυματιστεί και να ακινητοποιηθεί. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα σταθμός ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, ενώ επιπλέον ενημερώθηκε και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Με σφαίρα στη θαλάμη το όπλο που προέταξε εναντίον αστυνομικού

»Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν δύο πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα προς χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το πιστόλι που προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια. Παράλληλα στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί αρχικά, βρέθηκε σακίδιο που περιείχε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, καθώς και -6- χειροβομβίδες λόγος για τον οποίο, στο σημείο κλήθηκε και προσήλθε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ..



»Στο πλαίσιο της προανάκρισης, πρόεκυψε ότι πρόκειται για 42χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ήδη από το 1995 έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες. Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.



»Ο εν λόγω, το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτισε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, εντός του 2026, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδομένα, εισήλθε παράνομα στη χώρα μας. Σημειώνεται ότι, οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας, συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη. Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της ΔΑΟΕ».