Μήνυμα Δένδια: Εκτός προεκλογικής σύγκρουσης άμυνα και Ένοπλες Δυνάμεις

Στο συνέδριο «Ελλάδα 2030»το οποίο διοργανώνεται στην Αθήνα από τη Next is Now και τη Dome Consulting Firm μίλησε ο Νίκος Δένδιας αναπτύσσοντας τη στρατηγική που υπάρχει πλέον στο Πεντάγωνο και στα Επιτελεία για τις Ένοπλες Δυνάμεις μέσα σε ένα περιβάλλον αστάθειας όπου οι αλλαγές συνόρων, όπως είπε, έχουν επανέλθει σε ημερήσια διάταξη.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κλείνοντας την τοποθέτησή του δεν παρέλειψε να στείλει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα καθώς η χώρα μπαίνει σε προεκλογικούς ρυθμούς ζητώντας, επί της ουσίας, η άμυνα και οι ένοπλες δυνάμεις να μείνουν εκτός της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ποιοι είναι οι αποδέκτες του μηνύματος;

Βάλτε με τη σκέψη σας, ποιοι έχουν στην πρώτη θέση της ατζέντας τους τα εθνικά θέματα κτλ.

«Για να μπορέσει να διασφαλιστεί το μέγα αγαθό της ασφάλειας της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα. Η συνταγματική, του και της, δυνατότητα, να επιλέγει ελεύθερα πώς η χώρα αυτή, πώς τα παιδιά μας θα κατευθυνθούν στο μέλλον, ώστε ο εκάστοτε Έλληνας Πρωθυπουργός να μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις του επί τη βάσει των θελήσεων του ελληνικού λαού και της Βουλής των Ελλήνων, όχι υποχρεωμένος υπό το κράτος διακηρυγμένης απειλής, μιας άλλης χώρας που να τον υποβάλει σε αποφάσεις τις οποίες αυτός δεν θα επιθυμούσε.

Για να το καταφέρουμε όμως αυτό, και το λέω επειδή μπαίνουμε στον τέταρτο χρόνο της δεύτερης τετραετίας της παρούσας Κυβέρνησης, άρα αυτονόητα σε έναν προεκλογικό χρόνο, για να καταφέρουμε το αποτέλεσμα για το οποίο έχω απεριόριστη αισιοδοξία, θα πρέπει να υπάρξει μία βασική και αναγκαία συνθήκη με την οποία θα ήθελα να τελειώσω την τοποθέτησή μου.

Αυτή είναι η στοιχειώδης σύμπνοια στα βασικά. Να μην επιτρέψουμε δηλαδή το προεκλογικό κλίμα, η αυτονόητη όξυνση που κάθε φορά προηγείται μιας εκλογικής μάχης, να επηρεάσει τις πάγιες και απαραίτητες επιλογές που θα οδηγήσουν τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις το 2030 να είναι οι ισχυρότερες κατά πολύ Ένοπλες Δυνάμεις που μπορούσε να παρατάξει ο Ελληνισμός στην ιστορία του».