Καρυστιανού κατά Μαρκόπουλου: Με ποια κριτήρια επιλέγει υπουργούς ο Μητσοτάκης

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή την απόφασή του να τοποθετήσει τον Δημήτρη Μαρκόπουλο στη θέση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας.

Στην ανακοίνωσή της η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» θέτει ζήτημα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών κριτηρίων με τα οποία επιλέγονται υπουργοί και υφυπουργοί. την ώρα που «η χώρα διαθέτει επιστημονικό και επαγγελματικό δυναμικό πολύ υψηλότερων προσόντων από το σημερινό πολιτικό προσωπικό».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται:

Την ώρα που τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ ασχολούνται με το ποιους μπορεί να επιλέξει ως υπουργούς η Μαρία Καρυστιανού, ανακοινώθηκε ο διορισμός του Δημήτρη Μαρκόπουλου στη θέση του... υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας.



Ο κ. Μαρκόπουλος, κατέχει βεβαίωση σπουδών Δημοσιογραφίας από τον ΟΕΕΚ και προσφάτως κατάφερε να λάβει πτυχίο στις «Σπουδές Ελληνικού Πολιτισμού», από το ΕΑΠ. Πολιτικά διακρίθηκε ως πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη, η οποία, σύμφωνα με δήλωση του ίδιου του Πρωθυπουργού, στέφθηκε με πλήρη αποτυχία.



Υποθέτουμε ότι από σήμερα θα δούμε να κυριαρχεί το ερώτημα, με τι είδους ακαδημαϊκά και επαγγελματικά κριτήρια επιλέγει υπουργούς και υφυπουργούς ο κ. Μητσοτάκης.



Για να βοηθήσουμε, μετά το φιάσκο με την επιλογή του Μακάριου Λαζαρίδη, μπορεί π.χ. να ερωτηθεί η κυβέρνηση πως γίνεται ένας κάτοχος πτυχίου Ιστορικού, με επαγγελματική εμπειρία εκδότη και τηλεπωλητή βιβλίων, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης, να επιλέγεται διαδοχικά για τα Υπουργεία... Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και Υγείας; Επίσης, ο έτερος Μάκης Βορίδης, με σπουδές και επαγγελματική εμπειρία στη Νομική, έχει επιλεγεί να διοικήσει διαδοχικά τα Υπουργεία... Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Επικρατείας και Μετανάστευσης.



Ποια ακριβώς ήταν τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά κριτήρια αυτών και άλλων επιλογών; Τα παραδείγματα πολιτικών, χωρίς ανάλογα πτυχία και εμπειρία, που αναλαμβάνουν να διοικήσουν τομείς για τους οποίους έχουν παντελή άγνοια, είναι ουκ ολίγα.



Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» πιστεύει ότι ο ελληνικός λαός είναι πλέον πιο καταρτισμένος, πιο έμπειρος και σαφώς πιο υπεύθυνος στη δουλειά του, από το πολιτικό προσωπικό που τον διοικεί. Δεκάδες επιστήμονες, καθηγητές και διακεκριμένοι στους τομείς τους επαγγελματίες που πλαισιώνουν το Κίνημά μας, συγκεντρώνουν πολύ σοβαρότερα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά κριτήρια προκειμένου να διοικήσουν, σε σχέση με την πεπερασμένη παρέα κομματαρχών του κ. Μητσοτάκη.



Χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες στην χώρα μας και στο εξωτερικό, αποτελούν το δυναμικό του λαού μας που μπορεί να ανατάξει την πορεία της Πατρίδας μας. Με αυτούς πορευόμαστε και σε αυτούς προσβλέπουμε, καλώντας όσους έχουν φύγει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Οι κομματικές ολιγαρχίες των δήθεν «αρίστων» και επικίνδυνων, ήρθε η ώρα να σταματήσουν να παίζουν με το μέλλον των παιδιών μας.