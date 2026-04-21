Μήνυμα Δένδια για την 21η Απριλίου 1967: Ποτέ ξανά δικτατορία

Ήταν ξημερώματα της 21ης Απριλίου 1967, όταν η Ελλάδα ξυπνούσε σε μια νέα πραγματικότητα: η δημοκρατία είχε καταλυθεί, το Σύνταγμα είχε ανασταλεί και μια ομάδα αξιωματικών του στρατού, με επικεφαλής τους συνταγματάρχες Γεώργιο Παπαδόπουλο και Νικόλαο Μακαρέζο και τον ταξίαρχο Στυλιανό Παττακό, είχε καταλάβει την εξουσία. Ένα πραξικόπημα που οδήγησε τη χώρα σε μια επταετή δικτατορία με οδυνηρές συνέπειες για την κοινωνία.

Σήμερα, 59 χρόνια μετά, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα μέσω των social media:

«59 χρόνια από την επιβολή της δικτατορίας στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία», αναφέρει στη λεζάντα που συνοδεύει μία φωτογραφία με τα τανκς έξω από την ελληνικό Κοινοβούλιο και γράφει «Ποτέ ξανά δικτατορία».