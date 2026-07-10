Μήνυμα Γεωργιάδη για το clawback: «Θα μειωθεί αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει»

«Στόχος μου είναι όχι μόνο να μειώσω το clawback, αλλά να το κάνω και πιο δίκαιο» είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 30ό ετήσιο συνέδριο του Economist στην Αθήνα. Νωρίτερα, ο κ. Γεωργιάδης είχε αναφέρει στην εισαγωγική του τοποθέτηση πως είναι υπερήφανος, καθώς στη δική του πρώτη θητεία στο υπουργείο Υγείας, είχε καθιερωθεί το clawback, «ένα σύστημα επιστροφής χρημάτων από τις φαρμακευτικές εταιρείες, το οποίο», όπως είπε, «θα υπάρχει όσο ανατέλλει ο ήλιος».

Με τον τρόπο αυτό κατέστησε σαφές ότι το σύστημα θα συνεχίσει να εφαρμόζεται, αλλά εξήγησε ότι θα πρέπει να γίνει βιώσιμο. Ο ίδιος είπε ότι για πολλά χρόνια ο προϋπολογισμός ήταν παγωμένος και πλέον διατίθενται περισσότερα χρήματα για τα καινοτόμα φάρμακα, αλλά εξήγησε ότι τα καινοτόμα φάρμακα θα πρέπει να είναι ανταποδοτικά, καθώς είναι μία μακροχρόνια επένδυση στην υγεία του πληθυσμού.

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