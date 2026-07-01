Καμπανάκι για την υγεία των ματιών - «Όχι στη διάθεση γυαλιών ηλίου από μη οπτικά καταστήματα»

Την άμεση ανάκληση των εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας που επιτρέπουν τη διάθεση γυαλιών ηλίου και από μη οπτικά καταστήματα, χωρίς την υποχρεωτική φυσική παρουσία διπλωματούχου Οπτικού – Οπτομέτρη, ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών – Οπτομετρών (ΠΣΟΟ), εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να προκύψουν για τη δημόσια υγεία.

Σε συνέντευξη Τύπου, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου χαρακτήρισαν τις συγκεκριμένες εγκυκλίους «σοβαρή θεσμική απορρύθμιση στον τομέα της οπτικής υγείας», τονίζοντας ότι τα γυαλιά ηλίου δεν αποτελούν απλώς ένα καταναλωτικό προϊόν, αλλά μέσο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Ανησυχία για την προστασία της όρασης

Όπως υποστηρίζει ο ΠΣΟΟ, η διάθεση γυαλιών ηλίου χωρίς την απαραίτητη επιστημονική καθοδήγηση αυξάνει τον κίνδυνο επιλογής ακατάλληλων φακών, οι οποίοι ενδέχεται να δημιουργήσουν ψευδή αίσθηση προστασίας, εκθέτοντας τα μάτια στις επιβλαβείς συνέπειες της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Σύλλογος στην προστασία της παιδικής όρασης, σημειώνοντας ότι η επιλογή γυαλιών ηλίου για παιδιά απαιτεί εξειδικευμένη επιστημονική αξιολόγηση. Όπως αναφέρει, η χρήση ακατάλληλων φακών σε μικρές ηλικίες μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία των ματιών.

Ενστάσεις για το νέο πλαίσιο λειτουργίας

Παράλληλα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών – Οπτομετρών (ΠΣΟΟ) καταγγέλλει ότι οι εγκύκλιοι εκδόθηκαν χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση ή γνωμοδότηση του αρμόδιου θεσμικού φορέα, ενώ κάνει λόγο για δημιουργία συνθηκών «εικονικής επιστημονικής ευθύνης». Σύμφωνα με τον Σύλλογο, με το νέο πλαίσιο ένας Οπτικός μπορεί να δηλώνεται ως υπεύθυνος σε περισσότερα από ένα σημεία πώλησης χωρίς φυσική παρουσία, γεγονός που, όπως επισημαίνει, αποδυναμώνει τον ουσιαστικό επιστημονικό έλεγχο.

Τα αιτήματα του Συλλόγου

Ο Σύλλογος επαναφέρει, επίσης, το αίτημά του για υπαγωγή των γυαλιών οράσεως, των φακών επαφής, των υγρών συντήρησης και των σχετικών υπηρεσιών σε μειωμένο ή υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, καθώς και για τη θεσμική κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Οπτικών – Οπτομετρών.

«Η όραση είναι δημόσιο αγαθό υγείας. Ο πολίτης και, ιδίως, το παιδί δικαιούται ασφαλή επιλογή, επιστημονική καθοδήγηση και παρουσία διπλωματούχου Οπτικού – Οπτομέτρη», τονίζει ο ΠΣΟΟ, καλώντας το Υπουργείο Υγείας σε θεσμικό διάλογο με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση της ασφαλούς πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες οπτικής φροντίδας.