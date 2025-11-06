Μισελενάτος σεφ αποκαλύπτει το απλό κόλπο για αφράτη, τέλεια ομελέτα

Ο Βρετανός σεφ Paul Foster, γνωστός για το βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριό του Salt, αποκάλυψε το μυστικό για την τέλεια ομελέτα — και είναι απλούστερο απ’ όσο φαντάζεστε. Το μόνο που χρειάζεται, λέει, είναι ένα καλό αντικολλητικό τηγάνι που να ζεσταθεί σωστά πριν λιώσετε το βούτυρο και ρίξετε τα αυγά.

Δείτε βήμα-βήμα τη μέθοδό του και μάθετε πώς θα πετύχετε κι εσείς την πιο νόστιμη ομελέτα!