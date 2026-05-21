Μητσοτάκης από Μυστρά: Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος

Στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μυστρά, καθώς και των νέων μουσειακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη διαχρονική σημασία του ιστορικού χώρου, υπογραμμίζοντας ότι ο Μυστράς «δεν αποτελεί μόνο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, αλλά και σημείο όπου το λυκόφως του Βυζαντίου συναντά την αυγή της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας».



Όπως τόνισε, στον συγκεκριμένο τόπο ξεκίνησε τον 13ο αιώνα ένας «διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον», ο οποίος –όπως σημείωσε– παραμένει ζωντανός μέχρι σήμερα. «Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα σταματήσει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Κατά την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε συνολικά στη στρατηγική της κυβέρνησης για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί «πυλώνα εθνικής ισχύος» και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.



Επισήμανε ότι από το 2019 έχουν αποδοθεί στο κοινό δεκάδες νέοι χώροι πολιτισμού, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται η ολοκλήρωση και νέων έργων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σε όλη τη χώρα, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη Λακωνία, σημείωσε ότι έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις ύψους 60 εκατ. ευρώ, οι οποίες –όπως είπε– συμβάλλουν στην αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής και στην ενίσχυση της τουριστικής της ταυτότητας.



Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της αξιοποίησης της τεχνολογίας στους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και της καθολικής προσβασιμότητας, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να έρχονται σε επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά.



Ο πρωθυπουργός έκανε επίσης λόγο για τον πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο των επενδύσεων στον πολιτισμό, σημειώνοντας ότι κάθε ευρώ που επενδύεται αποδίδει πολλαπλάσια αξία στην κοινωνία και την οικονομία.



Κλείνοντας, τόνισε ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί στοιχείο της εθνικής ταυτότητας και δύναμης της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο σε έναν κόσμο που αλλάζει, χτίζοντας γέφυρες με διαφορετικές περιοχές και πολιτισμούς.