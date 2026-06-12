Μητσοτάκης: Επίσκεψη στον Γιώργο Μυλωνάκη για ευχές και ένα αισιόδοξο μήνυμα

Ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε γενέθλια χθες και περισσεύει να γράψω ότι πέρασαν φίλοι και συνεργάτες από το θεραπευτήριο που νοσηλεύεται προκειμένου να ευχηθούν για ταχεία ανάρρωση μετά από τη σοβαρή περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του.

Το μεσημέρι τον κ. Μυλωνάκη επισκέφθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος από την πρώτη στιγμή έχει βρεθεί δίπλα στον ίδιο και στην οικογένειά του.

Εκτός από τις ευχές προς τον κ. Μυλωνάκη (για εξιτήριο σύντομα) αξίζει να κρατήσουμε αυτό που είπε ο πρωθυπουργός στον Νίκο Χατζηνικολάου:

«Έχει κάνει μεγάλη πρόοδο και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα επανέλθει πλήρως και πλήρως λειτουργικός στην οικογένειά του πρωτίστως και μετά και στη δουλειά του».