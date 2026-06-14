Εξιτήριο έλαβε ο Γιώργος Μυλωνάκης

Το μεσημέρι της Κυριακής (14/6) o Γιώργος Μυλωνάκης έλαβε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης στο οποίο νοσηλευόταν από τα τέλη Μαίου.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, του οποίου η πορεία της υγείας σύμφωνα με πληροφορίες εξελίσσεται ιδιαίτερα ικανοποιητικά, κέρδισε τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του έπειτα από τη ρήξη ανευρίσματος που υπέστη στις 15 Απριλίου μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μυλωνάκης παρέμεινε στην εντατική του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» έως τις 11 Μαίου οπότε και έλαβε εξιτήριο για να συνεχίσει τη νοσηλεία και την αποκατάστασή του σε ειδικό κέντρο στη Γερμανία.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στην Ελλάδα στις 28 Μαίου και αμέσως μεταφέρθηκε σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας στο οποίο παρέμεινε μέχρι και σήμερα.