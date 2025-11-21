Μητσοτάκης για Ένοπλες Δυνάμεις: Τιμούμε το θάρρος εκείνων που αγρυπνούν μέρα, νύχτα για την πατρίδα

Με αφορμή την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανάρτησε μήνυμα, αποτίοντας φόρο τιμής στους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι σήμερα τιμάται «το θάρρος και η αφοσίωση όλων εκείνων που αγρυπνούν μέρα και νύχτα για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας», χαρακτηρίζοντάς τους «φρουρούς των συνόρων, της εθνικής κυριαρχίας και προστάτες των ελευθεριών και των δημοκρατικών αξιών». Στο μήνυμά του έκανε ειδική αναφορά στους βετεράνους των τριών κλάδων, αλλά και στις οικογένειες των ενστόλων «που τους στηρίζουν με δύναμη και υπομονή».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι σε μια περίοδο διεθνών προκλήσεων, η ελληνική άμυνα «σε γη, ουρανό και θάλασσα είναι ισχυρότερη από ποτέ», χάρη στα σύγχρονα μέσα, τα επιχειρησιακά σχέδια και τη συνεχή μέριμνα της Πολιτείας για τη βελτίωση της καθημερινότητας του προσωπικού.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις «ενσαρκώνουν την ενότητα, την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική της σημερινής Ελλάδας», επισημαίνοντας πως «αξίζουν τον σεβασμό και την αγάπη όλων μας».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Σήμερα τιμούμε το θάρρος και την αφοσίωση όλων εκείνων που αγρυπνούν μέρα και νύχτα για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας. Τους φρουρούς των συνόρων και της εθνικής κυριαρχίας. Τους προστάτες των ελευθεριών και των δημοκρατικών αξιών μας. Αλλά και τους ακούραστους συμπαραστάτες της ελληνικής κοινωνίας.

Η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων γίνεται, λοιπόν, αφορμή για να εκφράσουμε και φέτος την ευγνωμοσύνη μας προς όσες και όσους υπηρετούν, φορώντας υπερήφανα το εθνόσημο. Στους βετεράνους των τριών κλάδων. Όπως και στις οικογένειες που τους στηρίζουν με δύναμη και υπομονή, ώστε να εκτελούν τα υψηλά τους καθήκοντα.

Σε μια διεθνή συγκυρία απειλών, η εθνική άμυνα σε γη, ουρανό και θάλασσα είναι ισχυρότερη από ποτέ. Με σύγχρονα όπλα και άρτια επιχειρησιακά σχέδια. Πάνω από όλα, όμως, με την έμπρακτη φροντίδα της Πολιτείας προκειμένου η καθημερινότητα των ενστόλων στελεχών της χώρας να βελτιώνεται διαρκώς.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενσαρκώνουν την ενότητα, την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική της σημερινής Ελλάδας. Γι’ αυτό και αξίζουν τον σεβασμό και την αγάπη όλων μας!»