Μητσοτάκης για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ: Τιμούμε τα θύματα της τρομοκρατίας

Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα για την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα με αφορμή τη συμπλήρωση των δυο ετών από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός έγραψε στο μήνυμά του «Σήμερα κάνουμε μια παύση για να τιμήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Στεκόμαστε σθεναρά ενάντια στο μίσος και τη βία. Καθώς οι συνομιλίες προχωρούν με βάση το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου προτρέπουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση: προς μια διαρκή κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον ειρήνης και ασφάλειας για όλους».

ΥΠΕΞ: Κάνουμε έκκληση για άμεση επίτευξη συμφωνίας

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών έκανε έκκληση για άμεση συμφωνία για εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα με αφορμή τη συμπλήρωση των δύο χρόνων από τη τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

«Οι σκέψεις μας συνεχίζουν να βρίσκονται στις οικογένειες των ομήρων και καλούμε σε άμεση απελευθέρωσή τους», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, ενώ τονίζεται ότι το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ είναι μια απτή ευκαιρία τερματισμού των εχθροπραξιών, που μπορεί να αποτελέσει «τη βάση για την άμεση έναρξη της ειρηνικής πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει στη λύση των δύο κρατών».

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Συμπληρώνονται σήμερα δύο έτη από την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ που κόστισε τη ζωή αμάχων και προκάλεσε ευρεία και επικίνδυνη κλιμάκωση σε όλη την περιοχή. Οι σκέψεις μας συνεχίζουν να βρίσκονται στις οικογένειες των ομήρων και καλούμε σε άμεση απελευθέρωσή τους. Την ίδια στιγμή, η αύξηση των περιστατικών αντισημιτισμού, όπως η πρόσφατη επίθεση στο Μάντσεστερ, απαιτεί συλλογική δράση.

Δύο χρόνια μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, στη Λωρίδα της Γάζας συντελείται ανθρωπιστική καταστροφή χωρίς προηγούμενο.

Κάνουμε έκκληση για άμεση επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας και μαζική και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το Σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump είναι μια απτή ευκαιρία τερματισμού των εχθροπραξιών. Και θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την άμεση έναρξη της ειρηνικής πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει στη λύση των δύο κρατών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των σχετικών Ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για βιώσιμη ειρήνη και ευημερία σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Χαιρετίζουμε τον καίριο διαμεσολαβητικό ρόλο της Αιγύπτου και του Κατάρ με στόχο την επίτευξη διαρκούς και βιώσιμης εκεχειρίας. Η Ελλάδα, ως αξιόπιστος συνομιλητής των εμπλεκομένων μερών, είναι έτοιμη να συμβάλλει στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή».