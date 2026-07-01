Μητσοτάκης: Παραιτήσεις ή τέλος στα ψηφοδέλτια

Το έκλεισε και αυτό το θέμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ποιο;

Της γκρίνιας των βουλευτών για κάποιους αντιπεριφερειάρχες που θέλουν να είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές κάτι που σε τοπικό επίπεδο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους νεοδημοκράτες.

Εξηγώ.

Στη ΝΔ εδώ και καιρό έχουν φτάσει πολλά παράπονα από βουλευτές αλλά και εν δυνάμει υποψήφιους βουλευτές οι οποίοι βλέπουν ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να «παίζουν μπάλα» δυναμικά με τους ψηφοφόρους σε έναν αγώνα που από τα αποδυτήρια τον έχουν κερδίσει.

Οπότε ο κ. Μητσοτάκης το είπε καθαρά σήμερα στους βουλευτές του: Ο ανταγωνισμός πρέπει να γίνεται επί ίσοις όροις.

­«Θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος, για να μην υπάρχει και οποιαδήποτε αμφιβολία, οποιοδήποτε ερωτηματικό: αν υπάρχουν στελέχη του β’ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία θέλουν να πολιτευτούν στις επόμενες εκλογές, θα έχουν υποβάλει την παραίτησή τους μέσα στον επόμενο μήνα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι πράγματι θα μπορούν ενδεχομένως να ανταγωνιστούν συναδέλφους επί ίσοις όροις. Καθαροί κανόνες λοιπόν και στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Δεν νομίζω ότι ποτέ κανείς συνάδελφος φοβήθηκε τον υγιή ανταγωνισμό στα ζητήματα αυτά».



Όσοι ενδιαφέρονται λοιπόν ας σπεύσουν γιατί μετά, ψηφοδέλτια γιοκ.