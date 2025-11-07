Μητσοτάκης στον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δική μου ευθύνη να τακτοποιήσω το πρόβλημα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων, Christophe Hansen, θέτοντας ως νούμερο ένα θέμα στην ατζέντα τη ριζική μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ .

Η συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, επικεντρώθηκε στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ και στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η απόφαση για τη μεταρρύθμιση ήταν «πολύ δύσκολη, αλλά πιστεύω απαραίτητη».

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Λάβαμε μια πολύ δύσκολη, αλλά πιστεύω απαραίτητη, απόφαση να μεταφέρουμε ουσιαστικά όλες τις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Είναι μια πολύπλοκη μεταβατική διαδικασία, αλλά πιστεύω ότι προχωράει καλά... Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την τακτοποίηση των εσωτερικών μας υποθέσεων, και θέλω να σας ενημερώσω ότι υπάρχει δέσμευση στο υψηλότερο επίπεδο της κυβέρνησης για την επίλυση όλων των προβλημάτων του παρελθόντος.»

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση θεωρείται μία από τις σημαντικότερες που υλοποιούνται και αποτελεί «προϋπόθεση για την άνθηση του αγροτικού μας τομέα», με στόχο ένα νέο σύστημα «αποτελεσματικό και απόλυτα διαφανές».

Επίτροπος Hansen: «Όχι Αγώνας Ταχύτητας, αλλά Μαραθώνιος»



Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Christophe Hansen χαιρέτισε τη δέσμευση της κυβέρνησης να διορθώσει τις ελλείψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι το σχέδιο δράσης της Αθήνας ήρθε την κατάλληλη στιγμή.



Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κ. Πρωθυπουργέ, που θέσατε ως πολύ υψηλή προτεραιότητα να διορθώσουμε αυτές τις ελλείψεις... Λάβαμε επίσης το σχέδιο δράσης σας και θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Ωστόσο, θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν πρόκειται για αγώνα ταχύτητας, αλλά για μαραθώνιο – έχετε τον μαραθώνιο εδώ στην Αθήνα την Κυριακή.»

Ο Επίτροπος υπογράμμισε τη σημασία η οικονομική στήριξη να φτάνει στους «πραγματικούς αγρότες» που συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια. Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη καλύτερης στόχευσης των επιδοτήσεων στους νέους αγρότες και σε εκείνους που παράγουν σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, καθώς η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού αποτελεί τεράστια πρόκληση για την Ευρώπη.

Ο κ. Hansen εξήρε τέλος την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά των υψηλής ποιότητας τροφίμων (γαλακτοκομικά, ελαιόλαδο, κρασί), τα οποία αποτελούν πλούτο και δύναμη για τη γεωργία της ΕΕ.