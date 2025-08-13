M&M’s: Η νέα γεύση που θα σας κάνει να… ξεχάσετε την παλιά σας αγάπη

Αν υπάρχει μια καραμέλα που έχει γράψει ιστορία στην ποπ κουλτούρα, αυτή είναι τα M&M’s. Από το σαρκαστικό κόκκινο M&M μέχρι το αφελές – αλλά πάντα αξιαγάπητο – κίτρινο φιστίκι M&M, η μάρκα έχει καταφέρει να γίνει κάτι παραπάνω από σοκολατένια λιχουδιά: είναι εμπειρία.



Φέτος, όμως, η Mars δείχνει να έχει μια «γλυκιά εμμονή» με τις κρεμώδεις γεύσεις. Ξεκίνησε με φράουλα & κρέμα για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, συνέχισε με πορτοκάλι & κρέμα για το καλοκαίρι και τώρα ρίχνει στην αγορά κάτι που υπόσχεται να κάνει χαμό: Cookies & Creme M&M’s.



Όπως διαβάζουμε στο Allrecipes.com λευκή και μαύρη σοκολάτα, σε τέλεια ισορροπία, που θυμίζει τα κλασικά μπισκότα με κρέμα. Οι πιο «ψαγμένοι» θα θυμηθούν αμέσως τη Halloween έκδοση Cookies & Screeem που σταμάτησε το 2022 – όμως αυτή τη φορά η συνταγή είναι φτιαγμένη για… ηλιόλουστες απολαύσεις.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Οι πρώτες κριτικές στο Instagram μιλούν για πιο έντονη σοκολατένια αίσθηση, με γεύση που θυμίζει «το τελείωμα ενός χωνιού παγωτού γεμάτου σοκολάτα». Κι αν αυτό δεν ακούγεται αρκετό για να σας πείσει, δείτε τα σχόλια των fans: «Το αγαπημένο μου σνακ», «Το χρειάζομαι στη ζωή μου».

Η νέα limited edition γεύση θα είναι διαθέσιμη μέχρι το τέλος του καλοκαιριού στα Albertsons, Safeway, Vons, στα καταστήματα M&M’s αλλά και στο επίσημο site της μάρκας.



Είτε την απολαύσετε με τη χούφτα, είτε τη βάλετε σε μπάρες γκρανόλα και μπισκότα, ένα είναι σίγουρο: τα νέα Cookies & Creme M&M’s δεν είναι απλώς σοκολάτα , είναι η απόλυτη καλοκαιρινή αμαρτία.