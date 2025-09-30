Μόνιμη περίφραξη στην Πορτάρα της Νάξου - Παραιτήθηκε από το αίτημα για απομάκρυνσή της ο Δήμος

Μόνιμη περίφραξη τοποθετήθηκε στην Πορτάρα Νάξου, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωση την Τρίτη (30/9) το υπουργείο Πολιτισμού.

Το έργο, που εγκρίθηκε από το εν λόγο υπουργείο, μετά την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, υλοποίησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, «όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί εξαρχής, αφού όμως έλαβαν χώρα ασύγγνωστες συλλήψεις στελεχών της αρχαιολογικής υπηρεσίες, άσκοπες αντιδικίες και περιττές ενέργειες, οι οποίες διατάραξαν τη συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού με τη Δημοτική Αρχή της Νάξου», σημειώνεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.

Η ίδια ανακοίνωση αναφέρεται και στην παραίτηση του αιτήματος του Δήμου, που επρόκειτο να συζητηθεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Νάξου στις 29/9 και αφορούσε την άμεση απομάκρυνση της προσωρινής περίφραξης του Μνημείου του Ναού του Απόλλωνα (Πορτάρα), στη νησίδα Παλάτια της Νάξου.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ:

«Στις 29.09.2025, επρόκειτο να συζητηθεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Νάξου, η αίτηση του Δημάρχου Νάξου κατά του Υπουργείου Πολιτισμού, με αίτημα την άμεση απομάκρυνση της προσωρινής περίφραξης του Μνημείου του Ναού του Απόλλωνα (Πορτάρα), στη νησίδα Παλάτια της Νάξου. Ωστόσο, ο Δήμος Νάξου δήλωσε στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου, ότι παραιτείται από την αίτησή του, με αποτέλεσμα να καταργηθεί η δίκη, χωρίς να εκδοθεί η -προφανώς απορριπτική σε βάρος του Δήμου- δικαστική απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι, εξαιτίας περιστατικού παραβατικής συμπεριφοράς επισκέπτη, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων τοποθέτησε πρόχειρη περίφραξη του μνημείου για το διάστημα από την 29η.07.2025, οπότε και συνέβη το περιστατικό, έως και την 27η.09.2025, οπότε θα εγκαθίστατο η οριστική περίφραξη, κατόπιν εκπόνησης της σχετικής μελέτης, της έγκρισής της από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και της αντίστοιχης πίστωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η Εφορεία Κυκλάδων είχε εξαρχής ενημερώσει τον Δήμο Νάξου, ότι η τοποθέτηση πρόχειρης περίφραξης, για το ως άνω προσωρινό διάστημα, ήταν ενέργεια υποχρεωτική εκ του νόμου 4858/2021, από τους υπηρετούντες υπαλλήλους, ενώ, τυχόν, παράλειψή της θα επέφερε ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος τους.

Εντούτοις, ο Δήμαρχος, με προσωπική του επιλογή, και χωρίς έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής, προκάλεσε τη σύλληψη των υπαλλήλων της Εφορείας Αρχαιοτήτων, την προσαγωγή τους στο αστυνομικό τμήμα και τη δακτυλοσκόπησή τους, ως υποδίκων παραβατών, γεγονός που έλαβε ευρεία δημοσιότητα. Επιπλέον, ο Δήμαρχος ζήτησε από το Δικαστήριο να διατάξει την απομάκρυνση της προσωρινής περίφραξης, άμεσα πριν την 27η.09.2025, όπως είχε προγραμματίσει το Υπουργείο Πολιτισμού και, συνεπώς, να αφήσει το μνημείο, χωρίς καμία απολύτως οριοθέτηση και προστασία, έως τότε. Και αυτό, παρότι είχε ήδη λάβει χώρα και δεύτερο παραβατικό περιστατικό, τη νύχτα της 11ης προς 12η.08.2025. Με τη σημερινή του παραίτηση, ο Δήμος απέτρεψε το να εκδοθεί δικαστική κρίση επί του αιτήματός του, προκαλώντας του την υποχρεωτική κατάργηση της δίκης.

Προς αποφυγή επανάληψης ανακριβών δηλώσεων, εκ μέρους του Δήμου, στις οποίες είχε προβεί, στις 20 Αυγούστου, οπότε είχε εκδοθεί η προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου, επισημαίνεται -και τεκμηριώνεται εξ εγγράφων- ότι η ημερομηνία στις 29 Ιουλίου, προς αντικατάσταση της προσωρινής περίφραξης από την οριστική, δεν ζητήθηκε από το Δήμο Νάξου, ούτε επιβλήθηκε από το Δικαστήριο στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αντίθετα, ήταν η ημερομηνία την οποία είχε εξαρχής αποφασίσει το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού και την είχε εγγράφως γνωστοποιήσει -δυνάμει του από 17.08.2025 εγγράφου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων- προγενέστερου της, από 20.08.2025, προσωρινής διαταγής.

Τέλος, σημειώνεται ότι, ήδη, από την 26η Σεπτεμβρίου η Εφορεία Αρχαιοτήτων, νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, ολοκλήρωσε το έργο της μόνιμης περίφραξης, όπως εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού,μετά την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Δηλαδή, το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποίησε το έργο, όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί εξαρχής, αφού όμως έλαβαν χώρα ασύγγνωστες συλλήψεις στελεχών της αρχαιολογικής υπηρεσίες, άσκοπες αντιδικίες και περιττές ενέργειες, οι οποίες διατάραξαν τη συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού με τη Δημοτική Αρχή της Νάξου».