Νάξος: Ξηλώνουν το συρματόπλεγμα από την Πορτάρα - Δικαιώθηκε ο δήμος

Ελεύθερος από συρματοπλέγματα θα μείνει τελικά ο αρχαιολογικός χώρος γύρω από την Πορτάρα στη Νάξο, καθώς το δικαστήριο δικαίωσε την προσφυγή του Δήμου. Το μνημείο είχε βρεθεί στο επίκεντρο παγκόσμιας κατακραυγής όταν δημοσιεύτηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας ξένος τουρίστας να έχει σηκώσει ένα κομμάτι μάρμαρο από τον αρχαιολογικό χώρο για να βγει φωτογραφία.

Το υπουργείο Πολιτισμού παρενέβη βάζοντας σύρμα ασφάλειας γύρω από τα θεμέλια του αρχαίου ναού του Απόλλωνα, κάτι που όμως προκάλεσε την αντίδραση του Δήμου Νάξου.

Το δικαστήριο διέταξε την απομάκρυνση της πρόχειρης περίφραξης

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Cyclades 24 «ημέρα δικαίωσης για την τοπική κοινωνία και τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός τη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου, με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο Δήμος. Το δικαστήριο διέταξε την απομάκρυνση της πρόχειρης περίφραξης με συρματόπλεγμα που τοποθετήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού του Απόλλωνα στα Παλάτια, έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Δήμαρχος, σε εκτενή ανάρτησή του, υπενθύμισε το ιστορικό της υπόθεσης: από το περιστατικό της 29ης Ιουλίου, όταν άγνωστος εντοπίστηκε να ανασηκώνει μάρμαρο, έως την αυθαίρετη τοποθέτηση συρματοπλέγματος από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στις 4 Αυγούστου χωρίς εγκρίσεις, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Δήμου, των δημοτών και των επισκεπτών. Όπως τόνισε, η προσφυγή στη δικαιοσύνη αποφασίστηκε ομόφωνα από τα συλλογικά όργανα της δημοτικής πλειοψηφίας, οδηγώντας τελικά στη δικαστική δικαίωση.

Καλούνται να συμμορφωθούν

«Είναι ευχάριστο ότι, μετά από όλα αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα, το Υπουργείο Πολιτισμού αναγκάστηκε να ευθυγραμμιστεί με το δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και να εκπονήσει σχετική μελέτη για την περίφραξη του μνημείου», σημείωσε ο Δήμαρχος, προσθέτοντας πως απαιτούνται περαιτέρω ουσιαστικά βήματα, όπως η θέσπιση εισιτηρίου για την αυτοχρηματοδότηση της συντήρησης και φύλαξης του χώρου.

Η προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Νάξου Βηθλεέμ Πίγκα, βασίστηκε στη συζήτηση στο ακροατήριο αλλά και στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στον χώρο των Παλατιών. Το Υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων καλούνται πλέον να αντικαταστήσουν την πρόχειρη περίφραξη με αυτήν που προβλέπεται στην εγκεκριμένη μελέτη.