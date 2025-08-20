Νάξος: Ολική ανατροπή με την περίφραξη στην Πορτάρα - Τι αναφέρει το υπουργείο Πολιτισμού

Σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο υπουργείο Πολιτισμού και τον δήμο Νάξου έχει μετατραπεί ο εμβληματικός αρχαιολογικός χώρος της Πορτάρας.

Η μνημειακή πύλη, το μόνο αρχιτεκτονικό μέλος από τον ναό του Απόλλωνα που έχει μείνει άθικτο, είναι ένα από τα σύμβολα του νησιού και πόλος έλξης εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών. Η Πορτάρα ήρθε στο επίκεντρο της επικαιρότητας όταν στα social media εμφανίστηκε μια φωτογραφία που παρουσίαζε έναν ξένο τουρίστα να έχει σηκώσει από το έδαφος μια αρχαία πέτρα ως λάφυρο για να φωτογραφηθεί.

Το περιστατικό προκάλεσε σάλο και το υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε στη λήψη μέτρων και ειδικότερα στην περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου του ναού του Απόλλωνα. Αυτό όμως προκάλεσε την αντίδραση του δήμου Νάξου και την αντιπαράθεση με το υπουργείο Πολιτισμού που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Παραμένει η περίφραξη στην Πορτάρα

«Βγαίνει το συρματόπλεγμα από την Πορτάρα στη Νάξο» έγραψε το πρωί της Τετάρτης ο δήμαρχος του νησιού, λέγοντας πως ο δήμος κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα.

Ωστόσο, με ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού παραθέτει την απόφαση του Πρωτοδικείου Νάξου για την Πορτάρα, που επισημαίνει ότι η περίφραξη παραμένει έως 27 Σεπτεμβρίου, ακριβώς την ημερομηνία που το υπουργείο Πολιτισμού είχε προαποφασίσει την απομάκρυνση και την αντικατάσταση της προσωρινής επίμαχης περίφραξης, με τη μόνιμη προστατευτική περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου της Πορτάρας

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού αναφέρει:

Κατόπιν του γνωστού περιστατικού παραβατικής συμπεριφοράς τουρίστα, που έλαβε χώρα την 29.7.2025, σε βάρος του μνημείου του Ναού του Απόλλωνα (Πορτάρα), στη νησίδα Παλάτια Νάξο, το Υπουργείο Πολιτισμού -δια της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων-τοποθέτησε, ως είχε ρητή υποχρέωση από τον αρχαιολογικό νόμο (Ν. 4858/2021, άρθρο 3), περίφραξη ελαφρού τύπου και ύψους 1,5 μ. γύρωθεν του μνημείου, προς άμεση προστασία αυτού, για το προσωρινό διάστημα έως την 27η Σεπτεμβρίου 2025, οπότε θα τοποθετηθεί η μόνιμη προστατευτική περίφραξη, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος Νάξου, προσωπικά και χωρίς προηγούμενη, αλλά ούτε και εκ των υστέρων, έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής, κατήγγειλε ως παρανομούντες, τους αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι και συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου δακτυλοσκοπήθηκαν και κατέστησαν υπόδικοι. Ακολούθως, ο Δήμος προσέφυγε στο Πρωτοδικείο Νάξου, και, αποσιωπώντας παντελώς ότι επρόκειτο για προσωρινό μέτρο, που θα απομακρύνοταν την 27.9.2025, επικαλέστηκε ότι η περίφραξη αυτή θίγει «την προσωπικότητα» του Δήμου και ζήτησε να υποχρεωθεί το Υπουργείο Πολιτισμού να αφαιρέσει άμεσα την περίφραξη και να μην λάβει κανένα ανάλογο προστατευτικό μέτρο. Και αυτό, παρότι είχε ήδη σημειωθεί και δεύτερο παραβατικό περιστατικό σε βάρος του μνημείου, το οποίο επίσης ο Δήμος Νάξου αποσιώπησε.

Κατόπιν προσκόμισης στο Δικαστήριο, εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού, όλων των εγγράφων που τεκμηρίωναν τα ανωτέρω αποσιωπηθέντα από το Δήμο, σήμερα, 20.8.2025 εκδόθηκε η απόφαση της Προέδρου Πρωτοδικών Νάξου, σύμφωνα με την οποία η επίμαχη περίφραξη θα παραμείνει στο χώρο, ακριβώς ως έχει, και θα απομακρυνθεί την 27.9.2025, δηλ. ακριβώς την ημερομηνία που το Υπουργείο Πολιτισμού είχε προαποφασίσει την απομάκρυνση και την αντικατάσταση της προσωρινής επίμαχης περίφραξης, με τη μόνιμη προστατευτική περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου της Πορτάρας.

Δεδομένου ότι το αίτημα του Δήμου ήταν η ΑΜΕΣΗ απομάκρυνση της περίφραξης, είναι φανερό ότι οι δηλώσεις του επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής και συναφή δημοσιεύματα περί έκβασης της υπόθεσης υπέρ του Δήμου, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Απομάκρυνση της περίφραξης είχε ανακοινώσει ο δήμαρχος Νάξου

Νωρίτερα ο δήμαρχος Νάξου με ανάρτησή του ανέφερε ότι ο δήμος κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα.

Η δικαστική απόφαση προβλέπει την απομάκρυνση της πρόχειρης περίφραξης με συρματόπλεγμα που τοποθετήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού του Απόλλωνα στα Παλάτια, έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο δήμαρχος, σε εκτενή ανάρτησή του, υπενθύμισε το ιστορικό της υπόθεσης: από το περιστατικό της 29ης Ιουλίου, όταν άγνωστος εντοπίστηκε να ανασηκώνει μάρμαρο, έως την τοποθέτηση συρματοπλέγματος από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στις 4 Αυγούστου χωρίς εγκρίσεις, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Δήμου, των δημοτών και των επισκεπτών. Όπως τόνισε, «η προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποφασίστηκε ομόφωνα από τα συλλογικά όργανα της δημοτικής πλειοψηφίας, οδηγώντας τελικά στη δικαστική δικαίωση».