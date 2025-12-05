Mortal Kombat: Πέθανε ο ηθοποιός Cary-Hiroyuki Tagawa

Ο ηθοποιός Cary-Hiroyuki Tagawa, γεννημένος στο Τόκιο, γνωστός για τους ρόλους του στην ταινία «Mortal Kombat» και στην τηλεοπτική σειρά «The Man in the High Castle», πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Όπως επιβεβαίωσε την Πέμπτη η μάνατζέρ του, Margie Weiner, έφυγε από την ζωή ύστερα από επιπλοκές λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια.

«Ο Cary ήταν μια σπάνια ψυχή: γενναιόδωρος, γεμάτος στόχους και απίστευτα αφοσιωμένος στην τέχνη του. Η απώλειά του είναι ανυπολόγιστη. Η καρδιά μου είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσους τον αγαπούσαν», είπε η Margie Weiner.

«Τα καλά νέα για τους Ασιάτες ηθοποιούς και το Χόλιγουντ είναι ότι η κατάσταση είναι καλύτερη από ποτέ, αλλά τα κακά νέα είναι ότι δεν έχει αλλάξει και πολύ», είχε πει στο Midweek το 2005. «Οι ευκαιρίες δεν έχουν αυξηθεί και πολύ, αλλά εμπορικά υπάρχει μεγαλύτερη προβολή».