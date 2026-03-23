ΜOTOR OIL: «Εκτόξευση» καθαρών κερδών στα 650,8 εκατ. το 2025

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Motor Oil για το 2025 καταγράφουν ισχυρή βελτίωση της κερδοφορίας, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών. Τα EBITDA του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 9,6%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 650,8 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα και από ασφαλιστικές αποζημιώσεις. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 827,2 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα των λειτουργικών επιδόσεων.

Στα 11,48 δις ο κύκλος εργασιών

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 11,48 δισ. ευρώ, έναντι 12,19 δισ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας πτώση κατά 5,79%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση του κόστους πωλήσεων και στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών ενέργειας, που επηρεάζουν άμεσα τα έσοδα του κλάδου διύλισης.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,06 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,6% σε σχέση με τα 966,6 εκατ. ευρώ το 2024. Η ενίσχυση αυτή αντανακλά καλύτερα περιθώρια διύλισης, αυξημένες λοιπές λειτουργικές επιδόσεις, αλλά και θετική συμβολή από συμμετοχές.

Ακόμη πιο έντονη είναι η βελτίωση στην τελική γραμμή. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους εκτινάχθηκαν στα 650,8 εκατ. ευρώ, έναντι 287,3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση 126,5%. Η επίδοση αυτή συνδέεται τόσο με την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας όσο και με τη σημαντική μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης σε σχέση με το 2024, οπότε είχε επιβληθεί έκτακτη εισφορά.

Μέρισμα 1,75 ευρώ / μετοχή

Η Διοίκηση της Εταιρείας συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2026 τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2025 ποσού Ευρώ 193.870.215 (ή 1,75 ευρώ ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2025 ποσό Ευρώ 38.774.043 (ή Ευρώ 0,35 ανά μετοχή) η πληρωμή του οποίου πραγματοποιήθηκε στις 05.01.2026 (ημερομηνία αποκοπής: 23.12.2025, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων: 29.12.2025).

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2025 αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 5,57% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής της Εταιρείας στις 31.12.2025 και σε 7,20% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price).