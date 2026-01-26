Μπάγια Αντωνοπούλου: Η εγκυμοσύνη και τα σχέδια για τον θρησκευτικό γάμο

Η Μπάγια Αντωνοπούλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Happy day” για το χαρμόσυνο γεγονός της ζωής της, την εγκυμοσύνη της, αλλά και τον γάμο της με τον σύντροφό της, Νίκο Κώτση, που πλησιάζει! «Τέσσερα χρόνια που ήμασταν μαζί, ο σύντροφός μου δεν μου είχε κάνει πρόταση γάμου, τώρα θα φωνάζει που τα λέω, αλλά δεν πειράζει».

«Έμαθα να μαγειρεύω»

«Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη σχέση μας, το μόνο είναι που έμαθα να μαγειρεύω! Από την αρχή που ήμασταν με τον Νίκο μαζί είχαμε πει ότι κάποια στιγμή θα προχωρήσουμε! Του έλεγα “τι θα γίνει, πέρασε ένας χρόνος”. Ο πρώτος χρόνος, ΟΚ. Στα δύο χρόνια, στα δυόμιση χρόνια, στα τρία χρόνια, του λέω “να σου πω” και μου έκανε πρόταση γάμου ανήμερα των γενεθλίων μου μου και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήταν η μόνη φορά που δεν το περίμενα. Και διπλή χαρά!»

«Θα παντρευτούμε σε εκκλησία»

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε επίσης πως θα ανέβει σύντομα τα σκαλιά της εκκλησίας και στο πλευρό της θα βρεθεί όλη της η οικογένεια, καθώς ο γάμος θα γίνει στην Αθήνα και εκείνη κατάγεται από την Ερμιόνη Αργολίδας. «Νομίζω πως ο γάμος μας θα γίνει σύντομα, μες στο ’26 θα γίνει. Θα παντρευτούμε σε εκκλησία! Λέμε ο γάμος να γίνει εδώ, στην Αθήνα, άρα όλο το σόι θα έρθει εδώ. Πρώτα ο Θεός, εντάξει να πάνε όλα καλά!»