Ηρώ Μουκίου για την περιπέτεια υγείας της: «Το θαύμα ήταν έκδηλο - Με είχαν για τον άλλο κόσμο»

Η Ηρώ Μουκίου ήταν καλεσμένη στο “Happy day” και μίλησε για τους σοβαρούς πόνους στη σπονδυλική στήλη που την οδήγησαν να κάνει ένα σοβαρό χειρουργείο μην γνωρίζοντας εάν μετά θα μπορέσει να περπατήσει ξανά… «Είναι ένα θαύμα. Είχα περάσει μια μεγάλη κύστη στη σπονδυλική στήλη. Είχα συμπτώματα πια όταν την αντιλήφθηκα. Μου δημιούργησε αταξία στο βάδισμα, είχα προβλήματα στην καθημερινότητά μου, πόνους ισχυρούς, έναν πόνο τεράστιο στην στομαχική κοιλιακή περιοχή και άρχισε να πιάνει και το αναπνευστικό και έτσι εισήχθην.

Φοβήθηκα πάρα πολύ, διότι δεν είναι μόνο το χειρουργείο είναι και το πριν, αυτό το ψάξιμο να βρεις τι όγκος είναι αυτός, αν είναι καλοήθης ή κακοήθης. Αν είναι κακοήθης έχεις 6 μήνες ζωής, αν είναι καλοήθης χρειάζεται μια επέμβαση, τρεις γιατροί και 8 ώρες χειρουργείο στο νωτιαίο μυελό στη σπονδυλική στήλη. Ήταν έτσι κι αλλιώς δύσκολο.

Δεν κλονίστηκε ποτέ η πίστη μου και νομίζω ότι ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο. Το θαύμα ήταν μπροστά μου έκδηλο. Με είχαν για τον άλλο κόσμο, έτσι κι αλλιώς. Σε μια τέτοια επέμβαση πάντα υπογράφεις ότι δεν θα έχεις -ενδεχομένως- κάποιες από τις νοητικές ή κινητικές λειτουργίες. Αυτά τα υπογράφεις πριν μπεις γιατί είναι δύσκολο χειρουργείο. Μου έλεγαν ότι σε έναν χρόνο θα αποκατασταθεί το βάδισμα και εγώ σε 3 μήνες οδηγούσα και περπατούσα. Είναι η δύναμη της πίστης και της θέλησης».

«Δεν είμαι θρησκόληπτη, την πραγματικότητα τη δέχομαι»

«Έχω τάμα στον Άγιο Νεκτάριο, το κάνω χρόνια αυτό, με το που αποβιβάζομαι από το λιμάνι πηγαίνω με τα πόδια. Είναι 6 χιλιόμετρα. Μου παίρνει γύρω στη μία ώρα. Διαβάζω πάντα τις προσευχές μου, κάθε πρωί και κάθε βράδυ! Είναι άλλο η πίστη, άλλο η θρησκεία και άλλο η θρησκοληψία. Τα έχω διαχωρίσει μέσα μου.

Δεν είμαι θρησκόληπτη, προς Θεού, την πραγματικότητα τη δέχομαι, είμαι ρεαλίστρια, αλλά θέλω και το όνειρο, θέλω την πίστη, έχω δει και θαύματα και συνεχίζω να πιστεύω γιατί αντλώ από την πίστη! Η πίστη θέτει και κάποια όρια, μας βοηθάει να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό είναι που μας μαζεύει λίγο από το να προβούμε σε οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά, δίχως να λειτουργεί τιμωρητικά…»

«Είναι δύσκολο και κλυδωνίζεσαι»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο πώς καταφέρνει εκείνη και ο σύζυγός της να διατηρούν 25 χρόνια μια σχέση εξ αποστάσεως! «Μυστικά δεν θεωρώ ότι υπάρχουν. Ούτε κι εμείς το έχουμε ανακαλύψει ακόμα, πορευόμαστε. Είμαστε μαζί 25 χρόνια. Πάντα ζούσε εκείνος στη Λάρισα κι εγώ εδώ.

Είναι δύσκολο και κλυδωνίζεσαι και περνάνε σκέψεις πονηρές και ζήλια, αλλά υπάρχει η βάση που είναι η αγάπη. Θεωρώ σημαντικό παράγοντα το ότι δεν εξαρτάται οικονομικά ο ένας από τον άλλο. Δεν σταμάτησα ποτέ τη δουλειά μου γιατί θεώρησα πως όσα χρήματα κι αν έχει ο σύζυγός μου εγώ ήθελα να είμαι ανεξάρτητη οικονομικά. Αυτό δημιουργεί και μια ισορροπία στη σχέση κι εκείνος το σέβεται και το εκτιμά».