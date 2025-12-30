Μπαρντό: Οι φωτογραφίες στη Βουλιαγμένη και η έκπληξη όταν της ζήτησαν να πληρώσει το ξενοδοχείο

Σε ηλικία 91 ετών, το πρωί της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου, έφυγε από την ζωή η Μπριζίτ Μπαρντό, προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση. Ο δημοσιογράφος και συλλέκτης Άρης Λουπάσης, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram δύο σπάνιες φωτογραφίες στις οποίες βλέπουμε την θρυλική «Μπεμπέ» - τη οποία λάτρεψε το ανδρικό φύλο - στην παραλία της Βουλιαγμένης, το 1969.

«Τον Αύγουστο του 1969 η Μπριζίτ Μπαρντό απολαμβάνει το μπάνιο της στην παραλία της Βουλιαγμένης (σπάνιες φωτό), με την Γαλλίδα φίλη της Λεμπέλ, φορώντας μαύρο μπικίνι και ένα μεγάλο καπέλο για να αποφύγει τα φλας των φωτογράφων που κατακλύζουν τον χώρο για να την απαθανατίσουν. Με την άφιξή της στην Ελλάδα μαζί με τον τότε σύντροφό της Πάτρικ Τζίλ και δύο φίλες της, αρχικά επιβιβάζεται σε σκάφος για μια μίνι κρουαζιέρα στα νησιά του Αργοσαρωνικού. Εντυπωσιασμένη από τις ομορφιές του τόπου, επιστρέφει με την παρέα της στην Αθήνα όπου διαμένει στον Αστέρα Βουλιαγμένης προκαλώντας χαμό με τις εμφανίσεις της, απολαμβάνει τον ήλιο και την θάλασσα, γεύεται την ελληνική κουζίνα και περπατάει ξυπόλυτη στα γραφικά σοκάκια της Πλάκας.

Την τελευταία μέρα των διακοπών της εκφράζει την έκπληξή της όταν λαμβάνει τον λογαριασμό καθώς όπως δηλώνει στους φίλους της είναι η πρώτη φορά που της ζητείται να πληρώσει την διαμονή της σε ξενοδοχείο, ενώ αναχωρεί με τις καλύτερες εντυπώσεις από την Ελλάδα.

Το αιώνιο ξανθό είδωλο του παγκόσμιου κινηματογράφου άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή σε ηλικία 91 ετών. Η Μπαρντό υπήρξε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, εικόνα ελευθερίας, μια γυναίκα που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος κοίταξε τον κινηματογράφο, τη θηλυκότητα και την ανεξαρτησία. Με τη φυσική της λάμψη, τον ασυμβίβαστο χαρακτήρα και την αφοπλιστική της παρουσία, σημάδεψε τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 και πέρασε από την τέχνη στον μύθο. Παράλληλα, διαμόρφωσε ένα στυλ που ξεπέρασε τη μόδα και έγινε ταυτότητα. Το ατημέλητο ξανθό μαλλί, το έντονο βλέμμα, το φυσικό μακιγιάζ, τα καρό φορέματα, οι μπαλαρίνες και η ανεπιτήδευτη κομψότητα δημιούργησαν ένα look που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή.

Εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο μιμήθηκαν την εικόνα της, γιατί μέσα από αυτήν έβλεπαν ελευθερία, αυτονομία και θηλυκή δύναμη. Αποσύρθηκε νωρίς από τα φώτα, όμως η φωνή της παρέμεινε δυνατή μέσα από τον αγώνα της για τα δικαιώματα των ζώων, μετατρέποντας τη φήμη σε στάση ζωής. Το αποτύπωμά της μένει ανέγγιχτο στον χρόνο, ένα όνομα που θα φωτίζει για πάντα την ιστορία της παγκόσμιας έβδομης τέχνης» γράφει η μακροσκελής λεζάντα που συνοδεύει τις φωτογραφίες.