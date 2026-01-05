Μπέττυ Μαγγίρα: Όταν μου λένε «καλά κρατιέσαι», τους λέω «έχω καλό γιατρό»

Η Μπέττυ Μαγγίρα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και μίλησε για την ομορφιά, την εξωτερική εμφάνιση, το μόντελινγκ και τις νοοτροπίες που έχουν πια αλλάξει. «Παλιά το μόντελινγκ δεν ήταν δύσκολο, απλώς πια τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά γιατί είναι πολύ διαφορετική και η γενιά που ζούμε και η συνθήκη. Έχει αλλάξει η νοοτροπία γενικότερα. Βλέπεις άτομα που αντικειμενικά να μην είναι πολύ όμορφα, έχουν όμως κάτι πολύ ιδιαίτερο, που παλιά στα 90’s δεν υπήρχε αυτό.

Η αλήθεια είναι ότι δεν το έκανα όσο θα ήθελα, αυτό είναι το απωθημένο μου, γιατί με αντιμετώπιζαν πάντα ως “character”, δηλαδή μου έλεγαν είσαι υπερβολική, είσαι too much. Tώρα όμως που γέρασα, τώρα με αναγνώρισαν και λένε ότι είμαι καταπληκτική! Τώρα το είδατε; Ναι, αλλά τώρα είναι αργά, δεν θέλω εγώ! Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να σας λέω τι κάνω. Στην πασαρέλα ήμουν πολύ καλή, αλλά επειδή είχα άνεση με την κάμερα και είχα μια υπερβολή, με έστελναν στην τηλεόραση, έτσι δηλαδή ξεκίνησα με το μέσο, δεν είχα ποτέ τέτοιο σκοπό».

«Είναι… προσβλιμέντο»

Η Μαγγίρα αναφέρθηκε και στις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει, αλλά και στο γεγονός ότι τα πάντα είναι θέμα DNA! «Όπου πάω έρχεται ο κόσμος κατά πάνω μου και με κοιτάζουν έκπληκτοι. “Πες το καλέ, το βλέπω στο βλέμμα σου, καλά κρατιέσαι, θες να πεις, πες το”! Είναι… προσβλιμέντο όπως λέω και στο σόου μου στη Μέδουσα!

Γιατί σημαίνει ότι είσαι μεγάλη, αλλά έχεις κάνει καλά πραγματάκια και καλά κρατιέσαι. Αφού το έχω πει, έχω καλό γιατρό. Και μετά μου έστελναν στο Instagram για να μάθουν το όνομά του! Σίγουρα παίζει ρόλο και το DNA και τι νιώθεις κι από μέσα σου. Προσέχω, ξεβάφομαι, βάζω τις κρέμες μου… Γυμναστικές, εντάξει, το παλεύω».