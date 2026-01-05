Σταύρος Κωνσταντίνου: «Κλειδώνει την πόρτα, παίρνει το κλειδί και το βάζει μέσα στο παντελόνι της»

Ο Σταύρος Κωνσταντίνου μίλησε στην κάμερα του “Happy Day” για την επιστροφή του στον χώρο της μουσικής, τα οικονομικά προβλήματα που κλήθηκε να διαχειριστεί, τις δυσκολίες που είχε με τη σύζυγό του μέχρι να αποκτήσουν παιδί, αλλά και τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε από θαυμάστριά του μέσα στο καμαρίνι του.

«Ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος κρατούσα τριψήφιο αριθμό χρημάτων στο πορτοφόλι μου και προτίμησα να πάω να αγοράσω ένα σκυλί παρά να θρέψω τον εαυτό μου. Αυτό έγινε, βεβαίως, γιατί την επόμενη εβδομάδα θα κάναμε πρεμιέρα. Αναβλήθηκε όμως η πρεμιέρα, εγώ υπολόγιζα ότι θα πληρωθώ την επόμενη εβδομάδα, αναβλήθηκε τελικά για δυο - τρεις εβδομάδες και έμεινα χωρίς λεφτά».

«Είχε 5 - 6 αποβολές»

«Όταν προσπαθούσαμε να κάνουμε παιδί με τη γυναίκα μου, ήταν οδυνηρό, ήταν δύσκολο. Είχε 5-6 αποβολές! Τη σκεφτόμουν κάθε φορά που την έπαιρνε από κάτω για λίγο καιρό και μετά δυνάμωνε ξανά και ξανά και ο Θεός μας έφερε αυτό που έπρεπε».

Η θαυμάστρια… ξέφυγε

«Ήμουνα στο Ποσειδώνιο με τον Νίκο Βέρτη και μπαίνει μια μητέρα τότε στο καμαρίνι και μου λέει “ένα αυτόγραφο για το κοριτσάκι μου”. “Ναι, βεβαίως, πώς τη λένε;», θυμάμαι και το όνομα τότε, Δήμητρα, “Στη Δήμητρα με αγάπη, κάτι άλλο;”, της λέω και απαντά: “Τι άλλο; Έλα, ξέρετε εσείς οι τραγουδιστές”.

Και αμέσως πάει, κλειδώνει το καμαρίνι, είμαστε και οι δύο μέσα μόνοι μας, βάζει το κλειδί μέσα από το παντελόνι της και μου λέει: “Άμα θες να βγω έξω, βάλ’ το χέρι σου, πάρ’ το κλειδί άνοιξε μου να βγω”. Βάζω το χέρι μου εγώ μέσα, παίρνω το κλειδί, της ανοίγω και της λέω “Ευχαριστώ, χάρηκα που σε γνώρισα”».