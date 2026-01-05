Νόβα: Με τον Μιχάλη είμαστε 6 χρόνια μαζί αλλά δεν μπορώ να πω ακόμα ότι είναι ο άντρας της ζωής μου

Για την οικογενειακή ζωή, την σχέση με τον σύζυγό της και την κόρη της μίλησε η Τζούλια Νόβα στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Happy Day και εξήγησε γιατί δεν έχουν βαπτίσει ακόμα την μικρή.

«Τη μικρή δεν την έχουμε βαφτίσει ακόμα, θα το κάνουμε κάποια στιγμή μεγαλώνοντας. Εγώ έχω βαπτιστεί σε πιο μεγάλη ηλικία, ήμουν πέντε ετών, οπότε θα ήθελα και εκείνη να επιλέξει μόνη της τη θρησκεία της και το οτιδήποτε» αποκάλυψε.



Και αναφερόμενη στην ζωή τους είπε: «Επειδή ο άντρας μου δουλεύει πιο πολύ το καλοκαίρι, το χειμώνα προσπαθούμε να κάνουμε διάφορες εξορμήσεις, πάντα με τη μικρή μας. Η κόρη μας είναι το μικρότερο παιδί που έχει ανέβει στον Όλυμπο, ήταν 8 μηνών τότε. Την κουβαλούσε ο Μιχάλης. Στην πλάτη του πρέπει να είχε 18 κιλά».

Η Τζούλια Νόβα δεν δίστασε να παραδεχθεί: «Όταν γνώρισα τον σύζυγό μου με έπιασε μια επανάσταση. Για χρόνια καταπιεζόμουν και δεν έκανα πράγματα που μου άρεσαν. Ότι φοβόμουν, ήθελα να το δοκιμάσω. Η προηγούμενη σχέση που είχα δεν με άφηνε να κάνω πράγματα, φοβόταν τα πάντα. Μου έλεγε σε όλα όχι, αλλά εγώ τελικά σε όλα μπορώ».

Βαρύγδουπες δηλώσεις για την σχέση τους δεν θέλει να κάνει όπως εξήγησε: «Με τον Μιχάλη είμαστε 6 χρόνια μαζί. Δεν μπορώ να πω ακόμα ότι είναι ο άντρας της ζωής μου, γιατί και στο παρελθόν το έλεγα με μεγάλη ευκολία και στο τέλος χάλαγε το γλυκό. Μέχρι τώρα, βλέπω ότι ταιριάζουμε σε πάρα πολλά πράγματα και για αυτό είμαστε και8 πάρα πολύ καλά. Οι τσακωμοί είναι πολύ σπάνιοι και για πράγματα ανούσια».