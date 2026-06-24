Μπιάνκα Σενσόρι: Φορά μικροσκοπικό μπικίνι και «παίζει» με το κερασάκι τούρτας γενεθλίων

Ακόμα μια προκλητική εμφάνιση έκανε η Μπιάνκα Σενσόρι, όπως αυτές που μας έχει συνηθίσει άλλωστε. Με αφορμή τα γενέθλια του φωτογράφου Γκαντίρ Ρατζάμπ ποζάρει κρατώντας μια τούρτα και φορώντας ένα σούπερ σέξι, μικροσκοπικό μπικίνι, ενώ στην συνέχεια εμφανίζεται ο ράπερ Κάνιε Γουέστ και την ταΐζει στο στόμα ένα κεράσι.

φωτογραφία instagram

Η Μπιάνκα μίλησε ανοιχτά για τις σχεδόν γυμνές εμφανίσεις της. σε μια συνέντευξη στο Vanity Fair τον Φεβρουάριο, ενώ παράλληλα διέψευσε τις φήμες ότι ο Κάνιε Γουέστ ελέγχει τι φοράει. «Δεν θα έκανα κάτι που δεν θέλω», είχε πει, αλλά πρόσθεσε ότι ζητά τη γνώμη του συζύγου της για τις εμφανίσεις της. «Εγώ και ο σύζυγός μου δουλεύουμε μαζί πάνω στα ρούχα μου. Είναι σαν συνεργασία».