LIFE Bianca Censori (Μπιάνκα Σενσόρι) Showbiz Celebrities

Μπιάνκα Σενσόρι: Η προκλητική εμφάνιση με συλλεκτική τσάντα Hermes αξίας 60 χιλιάδων ευρώ

Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ είχε γίνει ξανά πρωτοσέλιδο όταν το 2023 είχε εμφανισθεί με μια εξαιρετικά σπάνια τσάντα Hermes από κροκόδειλο.

(Photo by Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images)
(Photo by Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images)
Φωτεινή Λασπά avatar
Φωτεινή Λασπά

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Μας έχει συνηθίσει να προκαλεί ό,τι και αν κάνει. Οι εμφανίσεις της σχεδόν πάντα ακραία σέξι και οι συνεντεύξεις της πάντα αποκαλυπτικές. Η Μπιάνκα Σενσόρι ξαναχτύπησε... Ο φωτογραφικός φακός την συνέλαβε στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Μελβούρνης, να αποχαιρετά την μητέρα της καθώς ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο Λος Άντζελες.

Η 31χρονη σύζυγος του Κάνιε Γουέστ εθεάθη να κρατάει σφιχτά μια τεράστια, δερμάτινη, μαύρη τσάντα Hermès Haut à Courroies 50, της οποίας η τιμή από μεταπώληση - μιας και η παραγωγή της έχει σταματήσει - αγγίζει τα 60 χιλιάδες ευρώ. 

Το υπόλοιπο outfit εκκεντρικό... Ροζ κολάν, μπεζ παλτό με γούνα και ασημί ψηλοτάκουνες γόβες. 

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LIFE Bianca Censori (Μπιάνκα Σενσόρι) Showbiz Celebrities

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