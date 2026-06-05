Μπιάνκα Σενσόρι: Η προκλητική εμφάνιση με συλλεκτική τσάντα Hermes αξίας 60 χιλιάδων ευρώ

Μας έχει συνηθίσει να προκαλεί ό,τι και αν κάνει. Οι εμφανίσεις της σχεδόν πάντα ακραία σέξι και οι συνεντεύξεις της πάντα αποκαλυπτικές. Η Μπιάνκα Σενσόρι ξαναχτύπησε... Ο φωτογραφικός φακός την συνέλαβε στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Μελβούρνης, να αποχαιρετά την μητέρα της καθώς ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο Λος Άντζελες.

Η 31χρονη σύζυγος του Κάνιε Γουέστ εθεάθη να κρατάει σφιχτά μια τεράστια, δερμάτινη, μαύρη τσάντα Hermès Haut à Courroies 50, της οποίας η τιμή από μεταπώληση - μιας και η παραγωγή της έχει σταματήσει - αγγίζει τα 60 χιλιάδες ευρώ.

Το υπόλοιπο outfit εκκεντρικό... Ροζ κολάν, μπεζ παλτό με γούνα και ασημί ψηλοτάκουνες γόβες.